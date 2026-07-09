Россия нанесла ракетный удар по Украине в ночь на 9 июля: ПВО сбила 72 цели

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 9 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили и сбили 72 вражеские воздушные цели.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Украину двумя ракетами и 94 дронами

По данным военных, с 18:00 8 июля российская армия запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма, а также 94 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Беспилотники запускали с территории России из направлений Брянска, Миллерово и Орла, а также из временно оккупированного Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 72 вражеских беспилотника в северных, южных и восточных регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА в 13 точках. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще в четырех местах.

В Воздушных силах призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Новини.LIVE писали, что Украина обсуждает с иностранными партнерами возможность получения лицензий на производство зенитных ракетных систем Patriot. Такой шаг может усилить украинскую противовоздушную оборону и способствовать развитию собственной оборонной промышленности. В частности, Андрей Сибига заявил, что Украина может получить лицензии на производство Patriot.

Также Новини.LIVE сообщали, что на фоне роста числа массированных атак РФ ракетами и беспилотниками США рассматривают возможность разрешить Украине производить системы Patriot по лицензии. Президент США Дональд Трамп заявил, что этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.