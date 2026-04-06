Посол ЄС знайшла уламок "Шахеда" під час прогулянки лісом у Києві

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова поділилася страшною знахідкою: під час ранкової прогулянки в околицях Києва вона виявила фрагменти дрона-камікадзе. Дипломатка наголосила, що реальність сучасної України — це постійний російський терор та ігнорування закликів до великоднього перемир'я.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Новини.LIVE.

Катаріна Матернова знайшла уламок дрона в Києві в лісі

Під час занять скандинавською ходьбою в одному з київських лісів посол ЄС Катаріна Матернова знайшла великий фрагмент ударного безпілотника "Шахед". За словами дипломатки, уламок виявився безпечним і не становив загрози вибуху, проте сама знахідка в місці відпочинку свідчить про масштабне поширення війни на всю територію країни.

Матернова підкреслила, що такі дрони виготовляються масово з доступних матеріалів, зокрема кевлару, і призначені для систематичних атак.

Катаріна Матернова тримає уламок. Фото: Facebook

"Ось так війна змінює країну. Така сьогодні реальність України.

Мій охоронець уважно перевірив уламок, перш ніж я підібрав його для фото. Він уже не міг вибухнути й нікому не зашкодити. І все ж це було глибоко тривожне відчуття. Ці дрони призначені для вбивства. Виготовлені з простих, але довговічних матеріалів (таких як кевлар) і широко доступних компонентів, вони дешеві, виробляються масово і використовуються у великих кількостях для тероризування", — написала Катаріна Матернова.

Читайте також:

Дипломатка також навела статистику останніх двох діб, протягом яких внаслідок ударів з боку РФ загинуло щонайменше 16 українців, а ще понад 90 отримали поранення.

Вона також згадала атаку на ринок у Нікополі та влучання у житлові будинки в Сумах, зауваживши, що обстріли тривають попри звернення української сторони щодо припинення вогню на Великдень.

"По всій країні безпілотники та ракети націлилися на будинки, енергетичну інфраструктуру та найважливіші об'єкти. Незважаючи на прохання Києва про припинення вогню на Великдень... Війна всюди. У небі. У містах. А тепер ще й у лісах. Це не може стати нормою. Під час прогулянок весняним лісом знаходять уламки зброї, призначеної для знищення людей. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на те, щоб гуляти своїми лісами без страху. Бажаю всім мирних великодніх свят. З миром. Подалі від шахідів!" — написала Катаріна Матернова.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, у ніч проти 3 квітня Росія здійснила масований удар по Україні, застосувавши кілька сотень дронів та різні види ракет. Внаслідок атаки є влучання у цивільні об'єкти та енергоінфраструктуру.

Також нещодавно у Фінляндії заявили про падіння дрона на території країни. Виявилось, що це український дрон, але влада заперечила збройну загрозу.

Тим часом Росія лише посилює військову співпрацю з Іраном. Відомо, що Тегеран отримує від Москви ударні дрони. Ця операція проводиться секретно.