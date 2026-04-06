Посол ЕС нашла обломок "Шахеда" во время прогулки по лесу в Киеве

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Фото: Facebook

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова поделилась страшной находкой: во время утренней прогулки в окрестностях Киева она обнаружила фрагменты дрона-камикадзе. Дипломат подчеркнула, что реальность современной Украины — это постоянный российский террор и игнорирование призывов к пасхальному перемирию.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Новини.LIVE.

Катарина Матернова нашла обломок дрона в Киеве в лесу

Во время занятий скандинавской ходьбой в одном из киевских лесов посол ЕС Катарина Матернова нашла большой фрагмент ударного беспилотника "Шахед". По словам дипломата, обломок оказался безопасным и не представлял угрозы взрыва, однако сама находка в месте отдыха свидетельствует о масштабном распространении войны на всю территорию страны.

Матернова подчеркнула, что такие дроны изготавливаются массово из доступных материалов, в частности кевлара, и предназначены для систематических атак.

Катарина Матернова держит обломок. Фото: Facebook

"Вот так война меняет страну. Такова сегодня реальность Украины.

Мой охранник внимательно проверил обломок, прежде чем я подобрал его для фото. Он уже не мог взорваться и никому не навредить. И все же это было глубоко тревожное ощущение. Эти дроны предназначены для убийства. Изготовленные из простых, но долговечных материалов (таких как кевлар) и широко доступных компонентов, они дешевые, производятся массово и используются в больших количествах для терроризирования", — написала Катарина Матернова.

Читайте также:

Дипломат также привела статистику последних двух суток, в течение которых в результате ударов со стороны РФ погибли по меньшей мере 16 украинцев, а еще более 90 получили ранения.

Она также вспомнила атаку на рынок в Никополе и попадание в жилые дома в Сумах, отметив, что обстрелы продолжаются, несмотря на обращение украинской стороны о прекращении огня на Пасху.

"По всей стране беспилотники и ракеты нацелились на дома, энергетическую инфраструктуру и важнейшие объекты. Несмотря на просьбы Киева о прекращении огня на Пасху... Война повсюду. В небе. В городах. А теперь еще и в лесах. Это не может стать нормой. Во время прогулок по весеннему лесу находят обломки оружия, предназначенного для уничтожения людей. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают того, чтобы гулять по своим лесам без страха. Желаю всем мирных пасхальных праздников. С миром. Подальше от шахидов! " — написала Катарина Матернова.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в ночь на 3 апреля Россия осуществила массированный удар по Украине, применив несколько сотен дронов и различные виды ракет. В результате атаки есть попадания в гражданские объекты и энергоинфраструктуру.

Также недавно в Финляндии заявили о падении дрона на территории страны. Оказалось, что это украинский дрон, но власти отрицают вооруженную угрозу.

Между тем Россия только усиливает военное сотрудничество с Ираном. Известно, что Тегеран получает от Москвы ударные дроны. Эта операция проводится секретно.