Головна Новини дня Посилки з бомбами — у Польщі судитимуть агентів РФ

Посилки з бомбами — у Польщі судитимуть агентів РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 23:10
У Польщі судитимуть групу агентів РФ — надсилали посилки з вибухівкою до ЄС, Канади та США
Прокуратура Польщі. Ілюстративне фото: Reuters

П’ятеро чоловіків можуть отримати довічне ув’язнення за організацію масштабних диверсій на користь російських спецслужб. Зловмисники розсилали посилки з вибухівкою до країн Євросоюзу, США та Канади. Справу вже передали на розгляд суду.

Про це офіційно заявила Національна прокуратура Польщі

Читайте також:

Терор через поштові сервіси: як працювала мережа диверсантів

Слідчі викрили групу з чотирьох українців та одного росіянина. Вони виконували замовлення розвідки РФ. Головною ціллю ворога була авіаційна та логістична інфраструктура Заходу. 

Як з'ясували правоохоронці, у кожного учасника була своя роль. Владислав Д. збирав запальні пристрої для відправки до Британії. В'ячеслав С. готував "тестові" відправлення до США та Канади. Третій фігурант, Владислав Б., займався логістикою між містами Литви. Їхні дії загрожували тисячам людей.

Диверсанти використовували звичайні кур'єрські служби. Вибухівку ховали у посилках DHL та DPD. Влітку 2024 року такий вантаж спалахнув в аеропорту Лейпцига. Ще одна посилка вибухнула на складі в англійському Бірмінгемі. Лише щасливий збіг обставин завадив авіакатастрофам.

Наразі у цій справі фігурують 16 осіб. Більшість із них затримали в Литві та Польщі. 

Реакція МЗС України

Українські дипломати тримають ситуацію на контролі. Речник МЗС України підтвердив агенції Reuters, що підозрюваних затримали завдяки співпраці з українськими спецслужбами. Офіційний Київ вкотре закликає громадян бути пильними і погоджуватись на обіцянки легких грошей від російських кураторів.

Нагадаємо, нещодавно фінська влада перехопила вантажне судно Fitburg з росіянами на борту за підозрою у диверсії. Корабель пошкодив важливий підводний кабель передачі даних.

А у Вінниці міський суд виніс вирок чоловікам, які вирішили підзаробити та на замовлення куратора із РФ підпалили обладнання на коліях. Суд призначив їм суворий термін ув'язнення.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
