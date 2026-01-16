Видео
Главная Новости дня Посылки с бомбами — в Польше будут судить агентов РФ

Посылки с бомбами — в Польше будут судить агентов РФ

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 23:10
В Польше будут судить группу агентов РФ — отправляли посылки со взрывчаткой в ЕС, Канаду и США
Прокуратура Польши. Иллюстративное фото: Reuters

Пятеро мужчин могут получить пожизненное заключение за организацию масштабных диверсий в пользу российских спецслужб. Злоумышленники рассылали посылки со взрывчаткой в страны Евросоюза, США и Канады. Дело уже передали на рассмотрение суда.

Об этом официально заявила Национальная прокуратура Польши.

Читайте также:

Террор через почтовые сервисы: как работала сеть диверсантов

Следователи разоблачили группу из четырех украинцев и одного россиянина. Они выполняли заказ разведки РФ. Главной целью врага была авиационная и логистическая инфраструктура Запада.

Как выяснили правоохранители, у каждого участника была своя роль. Владислав Д. собирал зажигательные устройства для отправки в Британию. Вячеслав С. готовил "тестовые" отправки в США и Канаду. Третий фигурант, Владислав Б., занимался логистикой между городами Литвы. Их действия угрожали тысячам людей.

Диверсанты использовали обычные курьерские службы. Взрывчатку прятали в посылках DHL и DPD. Летом 2024 года такой груз вспыхнул в аэропорту Лейпцига. Еще одна посылка взорвалась на складе в английском Бирмингеме. Только счастливое стечение обстоятельств помешало авиакатастрофам.

Сейчас в этом деле фигурируют 16 человек. Большинство из них задержали в Литве и Польше.

Реакция МИД Украины

Украинские дипломаты держат ситуацию на контроле. Представитель МИД Украины подтвердил агентству Reuters, что подозреваемых задержали благодаря сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Официальный Киев в очередной раз призывает граждан быть бдительными и соглашаться на обещания легких денег от российских кураторов.

Напомним, недавно финские власти перехватили грузовое судно Fitburg с россиянами на борту по подозрению в диверсии. Корабль повредил важный подводный кабель передачи данных.

А в Виннице городской суд вынес приговор мужчинам, которые решили подзаработать и по заказу куратора из РФ подожгли оборудование на путях. Суд назначил им строгий срок заключения.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
