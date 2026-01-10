Відео
Відео

Головна Новини дня Спалили залізницю за "аванс" — на Вінниччині судили диверсантів

Спалили залізницю за "аванс" — на Вінниччині судили диверсантів

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 00:33
Хотіли підзаробити на війні, а отримали суворий вирок — у Вінниці по 15 років отримали диверсанти
Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

У Вінниці міський суд виніс вирок чоловікам, які вирішили підзаробити та на замовлення куратора із РФ підпалили обладнання на коліях. Суд призначив їм суворий термін ув'язнення.

Про це йдеться на сайти суду.

Читайте також:

Деталі справи

Схема була класичною для російських спецслужб. Вербування відбувалося через популярний інтернет-месенджер. Невідомий куратор шукав виконавців для "брудної роботи": підпалів, вибухів та нищення інфраструктури.

Зловмисники спокусилися на гроші, а отримавши аванс розпочали підготовку. Один вирушив до місця злочину в населеному пункті Вінницької області, інший — давав інструкції дистанційно.

Мішенню стала залізниця. Диверсанти підпалили обладнання на коліях. Щоб отримати повну виплату, вони зробили фотофіксацію пожежі та відправили звіт замовнику.

Рішення суду

Слідчі кваліфікували ці дії як диверсію в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 ККУ). Санкція статті передбачає навіть довічне ув'язнення.

На суді обвинувачені повністю визнали свою провину та розкаялися. Судді врахували це, однак вирок залишився жорстким — 15 років ізоляції від суспільства.

Ми вже повідомляли, що у Черкаській області молодик підпалив залізничний об'єкт на замовлення росіян.

А на Сумщині слідчі СБУ викрили зрадника у лавах ЗСУ. Він надсилав секретну інформацію кураторам в РФ.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
