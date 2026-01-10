Хотели подзаработать на войне, а получили суровый приговор — в Виннице по 15 лет получили диверсанты

Сожгли железную дорогу за "аванс" — в Виннице судили диверсантов
В Виннице городской суд вынес приговор мужчинам, которые решили подзаработать и по заказу куратора из РФ подожгли оборудование на путях. Суд назначил им строгий срок заключения.
Об этом говорится на сайте суда.
Детали дела
Схема была классической для российских спецслужб. Вербовка происходила через популярный интернет-мессенджер. Неизвестный куратор искал исполнителей для "грязной работы": поджогов, взрывов и уничтожения инфраструктуры.
Злоумышленники соблазнились на деньги, а получив аванс начали подготовку. Один отправился к месту преступления в населенном пункте Винницкой области, другой — давал инструкции дистанционно.
Мишенью стала железная дорога. Диверсанты подожгли оборудование на путях. Чтобы получить полную выплату, они сделали фотофиксацию пожара и отправили отчет заказчику.
Решение суда
Следователи квалифицировали эти действия как диверсию в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УКУ). Санкция статьи предусматривает даже пожизненное заключение.
На суде обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись. Судьи учли это, однако приговор остался жестким — 15 лет изоляции от общества.
