Главная Новости дня Сожгли железную дорогу за "аванс" — в Виннице судили диверсантов

Сожгли железную дорогу за "аванс" — в Виннице судили диверсантов

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 00:33
Хотели подзаработать на войне, а получили суровый приговор — в Виннице по 15 лет получили диверсанты
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Виннице городской суд вынес приговор мужчинам, которые решили подзаработать и по заказу куратора из РФ подожгли оборудование на путях. Суд назначил им строгий срок заключения.

Об этом говорится на сайте суда.

Читайте также:

Детали дела

Схема была классической для российских спецслужб. Вербовка происходила через популярный интернет-мессенджер. Неизвестный куратор искал исполнителей для "грязной работы": поджогов, взрывов и уничтожения инфраструктуры.

Злоумышленники соблазнились на деньги, а получив аванс начали подготовку. Один отправился к месту преступления в населенном пункте Винницкой области, другой — давал инструкции дистанционно.

Мишенью стала железная дорога. Диверсанты подожгли оборудование на путях. Чтобы получить полную выплату, они сделали фотофиксацию пожара и отправили отчет заказчику.

Решение суда

Следователи квалифицировали эти действия как диверсию в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УКУ). Санкция статьи предусматривает даже пожизненное заключение.

На суде обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись. Судьи учли это, однако приговор остался жестким — 15 лет изоляции от общества.

Мы уже сообщали, что в Черкасской области молодой человек поджег железнодорожный объект по заказу россиян.

А на Сумщине следователи СБУ разоблачили предателя в рядах ВСУ. Он посылал секретную информацию кураторам в РФ.

суд Винница диверсия железная дорога судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
