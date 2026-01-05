Укренерго попередило про відключення світла в Україні

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні й надалі застосовуватимуть графіки відключень електроенергії для стабілізації енергосистеми в умовах постійних російських атак та браку потужностей. Водночас стало відомо про те, що одна з бригад енергетиків опинилась під атакою РФ.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго та Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з енергопостачанням в Україні 5 січня

Під час відновлення електромереж на Харківщині бригада енергетиків потрапила під атаку російського безпілотника. Про це зокрема повідомили в Міністерстві енергетики. За офіційною інформацією, працівники не зазнали поранень.

У відомстві зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні бойові дії. Лише за останній тиждень зафіксовано понад сотню пошкоджень електричних мереж, частина з яких стала наслідком ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Попри це, енергетики продовжують працювати над відновленням мереж, де дозволяє безпекова ситуація.

Водночас в Україні зростає споживання електроенергії. Причиною цього називають похолодання в більшості регіонів. Через наслідки ракетних і дронових атак у кількох областях залишаються знеструмлені споживачі, зокрема на Донеччині, Харківщині та Чернігівщині. Повністю без світла також залишається Славутич.

Через навантаження на енергосистему в більшості регіонів країни застосовуються обмеження електропостачання. Енергетики закликають громадян економно користуватися електроенергією та за можливості переносити використання потужних приладів на нічні години, аби зменшити тривалість відключень.

Нагадаємо, нещодавно Запорізька АЕС втратила живлення з однієї з ліній внаслідок обстрілів.

Також раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, коли в Україні можуть скоротити графіки відключення світла.