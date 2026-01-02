Юрій Корольчук пояснив, чому ситуація зі світлом не покращиться до весни

Пошкоджений об’єкт енергетики. Фото ілюстративне: Reuters

Ситуація зі світлом до кінця зими не стане кращою. Перші покращення варто очікувати у березні-квітні.

Про це заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чому до кінця зими будуть відключення світла

"Зимовий період, цей канікулярний (коли шкількі канікули — ред.), він вплинув на те, що звільнились до 2000 МВт (потужностей — ред.). Навіть в морози це дало такий суттєвий ефект", — сказав він.

Проте це не розв'язало проблему повністю — у більшості регіонів відключення електроенергії все одно тривають.

"Я думаю, що до кінця зими, до початку березня, ситуація не буде кращою вцілому. Навіть, якщо ракетні удари припиняться", — пояснює Корольчук.

За його словами, у березні-квітні буде вже тепло, тому населення буде менше потребувати електроенергії і ситуація покращиться. Адже значна частина українців використовує електрику саме для опалення, що створює додаткове навантаження на систему взимку.

Нагадаємо, Росія била по українській енергетиці навіть у новорічну ніч.

Наприкінці 2025 року в одному із міст Київщини електроенергії не було майже 100 годин.