Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Когда улучшится ситуация со светом — ответ эксперта

Когда улучшится ситуация со светом — ответ эксперта

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 17:08
Юрий Корольчук объяснил, почему ситуация со светом не улучшится до весны
Поврежденный объект энергетики. Фото иллюстративное: Reuters

Ситуация со светом до конца зимы не станет лучше. Первые улучшения стоит ожидать в марте-апреле.

Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему до конца зимы будут отключения света

"Зимний период, этот каникулярный (когда школьные каникулы — ред.), он повлиял на то, что освободились до 2000 МВт (мощностей - ред.). Даже в морозы это дало такой существенный эффект", — сказал он.

Однако это не решило проблему полностью — в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно продолжаются.

"Я думаю, что до конца зимы, до начала марта, ситуация не будет лучше в целом. Даже если ракетные удары прекратятся", — объясняет Корольчук.

По его словам, в марте-апреле будет уже тепло, поэтому население будет меньше нуждаться в электроэнергии и ситуация улучшится. Ведь значительная часть украинцев использует электричество именно для отопления, что создает дополнительную нагрузку на систему зимой.

Напомним, Россия била по украинской энергетике даже в новогоднюю ночь.

В конце 2025 года в одном из городов Киевской области электроэнергии не было почти 100 часов.

электроэнергия зима весна отключения света графики отключений света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации