Юрий Корольчук объяснил, почему ситуация со светом не улучшится до весны

Поврежденный объект энергетики. Фото иллюстративное: Reuters

Ситуация со светом до конца зимы не станет лучше. Первые улучшения стоит ожидать в марте-апреле.

Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему до конца зимы будут отключения света

"Зимний период, этот каникулярный (когда школьные каникулы — ред.), он повлиял на то, что освободились до 2000 МВт (мощностей - ред.). Даже в морозы это дало такой существенный эффект", — сказал он.

Однако это не решило проблему полностью — в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно продолжаются.

"Я думаю, что до конца зимы, до начала марта, ситуация не будет лучше в целом. Даже если ракетные удары прекратятся", — объясняет Корольчук.

По его словам, в марте-апреле будет уже тепло, поэтому население будет меньше нуждаться в электроэнергии и ситуация улучшится. Ведь значительная часть украинцев использует электричество именно для отопления, что создает дополнительную нагрузку на систему зимой.

Напомним, Россия била по украинской энергетике даже в новогоднюю ночь.

В конце 2025 года в одном из городов Киевской области электроэнергии не было почти 100 часов.