Укрэнерго предупредило об отключении света в Украине

В Украине и в дальнейшем будут применять графики отключений электроэнергии для стабилизации энергосистемы в условиях постоянных российских атак и нехватки мощностей. В то же время стало известно о том, что одна из бригад энергетиков оказалась под атакой РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго и Укрэнерго.

Во время восстановления электросетей на Харьковщине бригада энергетиков попала под атаку российского беспилотника. Об этом в частности сообщили в Министерстве энергетики. По официальной информации, работники не получили ранений.

В ведомстве отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных боевых действий. Только за последнюю неделю зафиксировано более сотни повреждений электрических сетей, часть из которых стала следствием ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, энергетики продолжают работать над восстановлением сетей, где позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время в Украине растет потребление электроэнергии. Причиной этого называют похолодание в большинстве регионов. Из-за последствий ракетных и дроновых атак в нескольких областях остаются обесточены потребители, в частности в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Полностью без света также остается Славутич.

Из-за нагрузки на энергосистему в большинстве регионов страны применяются ограничения электроснабжения. Энергетики призывают граждан экономно пользоваться электроэнергией и по возможности переносить использование мощных приборов на ночные часы, чтобы уменьшить продолжительность отключений.

