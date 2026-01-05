Видео
Главная Новости дня Повреждены более 100 сетей — в Укрэнерго заявили об отключении

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 10:44
Укрэнерго предупредило об отключении света в Украине
Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине и в дальнейшем будут применять графики отключений электроэнергии для стабилизации энергосистемы в условиях постоянных российских атак и нехватки мощностей. В то же время стало известно о том, что одна из бригад энергетиков оказалась под атакой РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго и Укрэнерго.

Какова ситуация с энергоснабжением в Украине 5 января

Во время восстановления электросетей на Харьковщине бригада энергетиков попала под атаку российского беспилотника. Об этом в частности сообщили в Министерстве энергетики. По официальной информации, работники не получили ранений.

В ведомстве отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных боевых действий. Только за последнюю неделю зафиксировано более сотни повреждений электрических сетей, часть из которых стала следствием ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Несмотря на это, энергетики продолжают работать над восстановлением сетей, где позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время в Украине растет потребление электроэнергии. Причиной этого называют похолодание в большинстве регионов. Из-за последствий ракетных и дроновых атак в нескольких областях остаются обесточены потребители, в частности в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Полностью без света также остается Славутич.

Из-за нагрузки на энергосистему в большинстве регионов страны применяются ограничения электроснабжения. Энергетики призывают граждан экономно пользоваться электроэнергией и по возможности переносить использование мощных приборов на ночные часы, чтобы уменьшить продолжительность отключений.

Напомним, недавно Запорожская АЭС потеряла питание с одной из линий в результате обстрелов.

Также ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, когда в Украине могут сократить графики отключения света.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
