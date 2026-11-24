Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

У Полтаві НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі про корупційну схему, за якою від підрядних організацій вимагали відкати в розмірі 10% від суми укладених договорів. Нову підозру отримав посадовець Полтавської міської ради, а загальна кількість фігурантів провадження зросла до 11 осіб.

Про це повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

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Схема відкатів у Полтавській міськраді

За даними слідства, посадовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради діяли у змові з колишнім заступником голови обласної ради та двома депутатами міськради.

Правоохоронці встановили, що учасники ймовірної схеми систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від компаній, які виконували роботи за договорами з міською владою.

Дії нового підозрюваного кваліфіковано за частиною третьою статті 369 Кримінального кодексу України.

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У червні 2026 року НАБУ і САП повідомили про підозру депутату та посадовцю Полтавської міської ради, а також двом представникам підрядних компаній.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада НАБУ і САП оголосили підозру колишньому віцепрем'єр-міністру та двом керівникам підрозділів Міністерства національної єдності.

Також Новини.LIVE писали, що на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі "Карфаген" не з'явився жоден із п'яти запрошених посадовців.