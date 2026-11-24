Сотрудники НАБУ. Фото: НАБУ

В Полтаве НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу о коррупционной схеме, в рамках которой от подрядных организаций требовали откаты в размере 10% от суммы заключенных договоров. Новое подозрение получил чиновник Полтавского городского совета, а общее количество фигурантов производства выросло до 11 человек.

Об этом сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Схема откатов в Полтавском горсовете

По данным следствия, должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета действовали в сговоре с бывшим заместителем председателя областного совета и двумя депутатами горсовета.

Правоохранители установили, что участники предполагаемой схемы систематически требовали и получали неправомерную выгоду от компаний, выполнявших работы по договорам с городскими властями.

Действия нового подозреваемого квалифицированы по части третьей статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

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В июне 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату и должностному лицу Полтавского городского совета, а также двум представителям подрядных компаний.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября НАБУ и САП объявили о подозрении бывшему вице-премьер-министру и двум руководителям подразделений Министерства национального единства.

Также Новини.LIVE писали, что на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "Карфаген" не явился ни один из пяти приглашенных чиновников.