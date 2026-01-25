Поліція рятує тварин — як допомогти чотирилапим у холоди

Поліціянтка з Кременчука та вдячні за допомогу чотирилапі пухнастики. Фото: Поліція Кременчука

Українські патрульні допомагають безпритульним тваринам вижити в умовах відсутності тепла та зимових холодів. Правоохоронці закликають громадян виявляти милосердя: годувати вуличних котів та собак або облаштовувати для них тимчасові укриття.

Офіційне звернення та кадри порятунку чотирилапих опублікувала Національна поліція України у своєму Telegram-каналі.

У поліції нагадують — холод вбиває найменших. Після російських обстрілів багато міст залишилися без опалення. Патрульні намагаються обігріти кожного покинутого собаку чи кота.

Поліціянтка з Волині годує безпритульних собак. Фото: Нацполіція Волині

Вони використовують старі пледи та картонні коробки. Навіть звичайна миска теплої води має значення.

Кожен може стати рятівником. Картонна коробка в під’їзді рятує маленьке життя.

Спеціальна хатинка для котів від поліціянтів з Рівненщини. Фото: Нацполіція Рівненщини

Будьте небайдужими до тих, хто не може попросити про допомогу самостійно. Поліція залишається поруч і захищає найслабших. Спільні зусилля роблять нас сильнішими.

Патрульний із Запорізької області та його пухнасті підопічні. Фото: Нацполіція Запоріжжя

Поліція нагадує: тварини служать людям тисячоліттями. Тепер наша черга підтримати їх у скрутну хвилину. Турбота не потребує великих зусиль.

Патрульна з Харкова та вдячна котуся. Фото: Нацполіція Харківщини

Війна не зупиняє добро. Бійці патрульної бригади "Хижак" рятують тварин прямо на фронті. Спорядження бійців важить десятки кілограмів. Проте воїни завжди знаходять місце для пакетів із кормом.

Вони годують голодних тварин під обстрілами. Коли є змога, чотирилапих вивозять у безпечні регіони під час ротацій. Поліціянти активно шукають покинутим хвостикам нові родини.

Поліція Полтавщини піклується про найслабкіших. Фото: Нацполіція Полтавщини

У Нацполіції нагадують, якщо ви помітили жорстокість по відношенню до тварин — телефонуйте 102. Правоохоронці закликають повідомляти про будь-які випадки знущань над тваринами.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада своїм законом заборонила тримати тварин на прив'язі без постійного вигулу. Також цим законом прийняті й інші європейські гуманні цінності щодо поводження з тваринами.

А учасниці популярного шоу "Холостяк" зняли для TikTok гостроцікавий ролик. Красуні закликають подбати про стерилізацію бездомних тварин, як це відбувається в нормальних європейських країнах.