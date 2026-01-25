Полиция спасает животных — как помочь четвероногим в холода

Полицейская из Кременчуга и благодарные за помощь четвероногие пушистики. Фото: Полиция Кременчуга

Украинские патрульные помогают бездомным животным выжить в условиях отсутствия тепла и зимних холодов. Правоохранители призывают граждан проявлять милосердие: кормить уличных кошек и собак или обустраивать для них временные укрытия.

Официальное обращение и кадры спасения четвероногих опубликовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

В полиции напоминают — холод убивает самых маленьких. После российских обстрелов многие города остались без отопления. Патрульные пытаются обогреть каждую брошенную собаку или кота.

Полицейский с Волыни кормит бездомных собак. Фото: Нацполиция Волыни

Они используют старые пледы и картонные коробки. Даже обычная миска теплой воды имеет значение.

Каждый может стать спасителем. Картонная коробка в подъезде спасает маленькую жизнь.

Специальный домик для котов от полицейских из Ровенской области. Фото: Нацполиция Ровенской области

Будьте неравнодушными к тем, кто не может попросить о помощи самостоятельно. Полиция остается рядом и защищает самых слабых. Совместные усилия делают нас сильнее.

Патрульный из Запорожской области и его пушистые подопечные. Фото: Нацполиция Запорожья

Полиция напоминает: животные служат людям тысячелетиями. Теперь наша очередь поддержать их в трудную минуту. Забота не требует больших усилий.

Патрульная из Харькова и благодарная котуся. Фото: Нацполиция Харьковщины

Война не останавливает добро. Бойцы патрульной бригады "Хищник" спасают животных прямо на фронте. Снаряжение бойцов весит десятки килограммов. Однако воины всегда находят место для пакетов с кормом.

Они кормят голодных животных под обстрелами. Когда есть возможность, четвероногих вывозят в безопасные регионы во время ротаций. Полицейские активно ищут брошенным хвостикам новые семьи.

Полиция Полтавщины заботится о самых слабых. Фото: Нацполиция Полтавщины

В Нацполиции напоминают, если вы заметили жестокость по отношению к животным — звоните 102. Правоохранители призывают сообщать о любых случаях издевательств над животными.

Ранее стало известно, что Верховная Рада своим законом запретила держать животных на привязи без постоянного выгула. Также этим законом приняты и другие европейские гуманные ценности по обращению с животными.

А участницы популярного шоу "Холостяк" сняли для TikTok остроинтересный ролик. Красавицы призывают позаботиться о стерилизации бездомных животных, как это происходит в нормальных европейских странах.