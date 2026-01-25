Полиция спасает животных — как помочь четвероногим в холода

Спасение четвероногих в холода — как копы помогают пушистикам
Украинские патрульные помогают бездомным животным выжить в условиях отсутствия тепла и зимних холодов. Правоохранители призывают граждан проявлять милосердие: кормить уличных кошек и собак или обустраивать для них временные укрытия.
Официальное обращение и кадры спасения четвероногих опубликовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.
Человечность в деталях: как маленькие поступки спасают жизни
В полиции напоминают — холод убивает самых маленьких. После российских обстрелов многие города остались без отопления. Патрульные пытаются обогреть каждую брошенную собаку или кота.
Они используют старые пледы и картонные коробки. Даже обычная миска теплой воды имеет значение.
Каждый может стать спасителем. Картонная коробка в подъезде спасает маленькую жизнь.
Будьте неравнодушными к тем, кто не может попросить о помощи самостоятельно. Полиция остается рядом и защищает самых слабых. Совместные усилия делают нас сильнее.
Полиция напоминает: животные служат людям тысячелетиями. Теперь наша очередь поддержать их в трудную минуту. Забота не требует больших усилий.
Война не останавливает добро. Бойцы патрульной бригады "Хищник" спасают животных прямо на фронте. Снаряжение бойцов весит десятки килограммов. Однако воины всегда находят место для пакетов с кормом.
Они кормят голодных животных под обстрелами. Когда есть возможность, четвероногих вывозят в безопасные регионы во время ротаций. Полицейские активно ищут брошенным хвостикам новые семьи.
В Нацполиции напоминают, если вы заметили жестокость по отношению к животным — звоните 102. Правоохранители призывают сообщать о любых случаях издевательств над животными.
Ранее стало известно, что Верховная Рада своим законом запретила держать животных на привязи без постоянного выгула. Также этим законом приняты и другие европейские гуманные ценности по обращению с животными.
А участницы популярного шоу "Холостяк" сняли для TikTok остроинтересный ролик. Красавицы призывают позаботиться о стерилизации бездомных животных, как это происходит в нормальных европейских странах.
Читайте Новини.LIVE!