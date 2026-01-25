Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спасение четвероногих в холода — как копы помогают пушистикам

Спасение четвероногих в холода — как копы помогают пушистикам

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 09:58
Полиция спасает животных — как помочь четвероногим в холода
Полицейская из Кременчуга и благодарные за помощь четвероногие пушистики. Фото: Полиция Кременчуга

Украинские патрульные помогают бездомным животным выжить в условиях отсутствия тепла и зимних холодов. Правоохранители призывают граждан проявлять милосердие: кормить уличных кошек и собак или обустраивать для них временные укрытия.

Официальное обращение и кадры спасения четвероногих опубликовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Человечность в деталях: как маленькие поступки спасают жизни

В полиции напоминают — холод убивает самых маленьких. После российских обстрелов многие города остались без отопления. Патрульные пытаются обогреть каждую брошенную собаку или кота.

Порятунок чотирилапих у холоди — як копи допомагають пухнастикам - фото 1
Полицейский с Волыни кормит бездомных собак. Фото: Нацполиция Волыни

Они используют старые пледы и картонные коробки. Даже обычная миска теплой воды имеет значение.

Каждый может стать спасителем. Картонная коробка в подъезде спасает маленькую жизнь.

Порятунок чотирилапих у холоди — як копи допомагають пухнастикам - фото 2
Специальный домик для котов от полицейских из Ровенской области. Фото: Нацполиция Ровенской области

Будьте неравнодушными к тем, кто не может попросить о помощи самостоятельно. Полиция остается рядом и защищает самых слабых. Совместные усилия делают нас сильнее.

Порятунок чотирилапих у холоди — як копи допомагають пухнастикам - фото 3
Патрульный из Запорожской области и его пушистые подопечные. Фото: Нацполиция Запорожья

Полиция напоминает: животные служат людям тысячелетиями. Теперь наша очередь поддержать их в трудную минуту. Забота не требует больших усилий.

Порятунок чотирилапих у холоди — як копи допомагають пухнастикам - фото 4
Патрульная из Харькова и благодарная котуся. Фото: Нацполиция Харьковщины

Война не останавливает добро. Бойцы патрульной бригады "Хищник" спасают животных прямо на фронте. Снаряжение бойцов весит десятки килограммов. Однако воины всегда находят место для пакетов с кормом.

Они кормят голодных животных под обстрелами. Когда есть возможность, четвероногих вывозят в безопасные регионы во время ротаций. Полицейские активно ищут брошенным хвостикам новые семьи.

Порятунок чотирилапих у холоди — як копи допомагають пухнастикам - фото 5
Полиция Полтавщины заботится о самых слабых. Фото: Нацполиция Полтавщины

В Нацполиции напоминают, если вы заметили жестокость по отношению к животным — звоните 102. Правоохранители призывают сообщать о любых случаях издевательств над животными.

Ранее стало известно, что Верховная Рада своим законом запретила держать животных на привязи без постоянного выгула. Также этим законом приняты и другие европейские гуманные ценности по обращению с животными.

А участницы популярного шоу "Холостяк" сняли для TikTok остроинтересный ролик. Красавицы призывают позаботиться о стерилизации бездомных животных, как это происходит в нормальных европейских странах.

спасение морозы собака помощь кішки бездомные животные доброта Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации