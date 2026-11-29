Чоловік голосує на виборах до парламенту Іспанії, люди на виборчій дільниці. Фото: reuters.com. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, в Іспанії відбулися дострокові вибори до парламенту. Явка на них була найвищою за останні роки. Перемогу можуть здобути консерватори — "Народна партія".

Про це з посиланням на перші результати, які оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Іспанії, передає Новини.LIVE.

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Перші результати підрахунку голосів

На першому місці наразі консервативна "Народна партія". Вона вже набрала понад 6% голосів і може отримати 121 із 350 місць у парламенті. Друге місце посідає Іспанська соціалістична робітнича партія — в уряді їй можуть надати 114 місць. На третьому місці радикальна права партія Vox. У парламенті їй може дістатися 47 місць. Ще на 11 місць претендують представники партії "Республіканські ліві Каталонії" (ERC), яка виступає за незалежність Каталонії від Іспанії.

До голосування долучилися 78% населення, тоді як у 2023 році явка на парламентські вибори склала 66%. Щоб отримати більшість у парламенті, партія має набрати 176 місць.

Ставлення іспанських партій до України

"Народна партія", якій прогнозують перемогу на виборах, обіцяла, що надаватиме українцям військову, економічну та дипломатичну підтримку. Іспанська соціальна робітнича партія, яка перебуває при владі зараз і може посісти на виборах друге місце, теж підтримує Україну та надає їй як військову, так і економічну підтримку. Як ставиться до України партія Vox — невідомо. У своїй програмі радикали не зазначали, чи планують допомагати українцям у війні проти РФ.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на EFE повідомляв, що 29 листопада в Іспанії розпочалися дострокові вибори до парламенту. Від їх результатів залежатиме, чи залишиться на посаді прем'єр-міністр Педро Санчес. До голосування могли долучитися понад 38,6 мільйона людей.

Також ми писали, що Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. За словами голови держави Володимира Зеленського, Іспанія підготувала новий оборонний пакет. Вартість цієї допомоги — 437 мільйонів євро.