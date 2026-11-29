Мужчина голосует на выборах в парламент Испании, люди на избирательном участке. Фото: reuters.com. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, в Испании прошли досрочные парламентские выборы. Явка на них была самой высокой за последние годы. Победу могут одержать консерваторы — "Народная партия".

Об этом со ссылкой на первые результаты, которые обнародовало Министерство внутренних дел Испании, сообщает Новини.LIVE.

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Первые результаты подсчёта голосов

На первом месте пока находится консервативная "Народная партия". Она уже набрала более 6% голосов и может получить 121 из 350 мест в парламенте. Второе место занимает Испанская социалистическая рабочая партия — в правительстве ей могут предоставить 114 мест. На третьем месте — радикально правая партия Vox. В парламенте ей может достаться 47 мест. Еще на 11 мест претендуют представители партии "Республиканские левые Каталонии" (ERC), которая выступает за независимость Каталонии от Испании.

В голосовании приняли участие 78% населения, тогда как в 2023 году явка на парламентские выборы составила 66%. Чтобы получить большинство в парламенте, партия должна набрать 176 мест.

Отношение испанских партий к Украине

"Народная партия", которой прогнозируют победу на выборах, обещала оказывать украинцам военную, экономическую и дипломатическую поддержку. Испанская социалистическая рабочая партия, которая сейчас находится у власти и может занять на выборах второе место, также поддерживает Украину и оказывает ей как военную, так и экономическую поддержку. Как относится к Украине партия Vox — неизвестно. В своей программе радикалы не указали, планируют ли они помогать украинцам в войне против РФ.

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Ранее Новости.LIVE со ссылкой на EFE сообщал, что 29 ноября в Испании начались досрочные выборы в парламент. От их результатов будет зависеть, останется ли на посту премьер-министр Педро Санчес. В голосовании могли принять участие более 38,6 миллиона человек.

Также мы писали, что Украина продолжает получать помощь от международных партнеров. По словам главы государства Владимира Зеленского, Испания подготовила новый оборонный пакет. Стоимость этой помощи — 437 миллионов евро.