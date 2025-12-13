Пітер Грін помер — що відомо

Пітер Грін. Фото: Getty Images

У Нью-Йорку на 61-му році життя помер американський актор Пітер Грін. Найбільшу популярність йому принесла роль Зеда у стрічці Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".

Трагічну звістку повідомив виданню New York Post багаторічний менеджер актора Грегг Едвардс.

Помер Пітер Грін

Американський актор Пітер Грін помер у п'ятницю, 12 грудня, у віці 60 років.

Гріна знайшли мертвим у його квартирі в районі Лоуер Іст Сайд в Нью-Йорку. За словами менеджера, в оселі актора понад добу лунала музика, що і стало приводом перевірити, чи з ним усе гаразд.

Причину смерті наразі не розголошують.

Пітер Грін здобув широку відомість завдяки ролі Зеда у фільмі "Кримінальне чтиво" (1994) режисера Квентіна Тарантіно. Того ж року він зіграв одного з лиходіїв — Доріана — у фільмі "Маска".

Окрім цього Грін виконав головну роль у фільмі "Чистий, поголений" (1993). Також актор знімався у відомих стрічках "Звичайні підозрювані" та "Тренувальний день".

