Пітер Грін помер — що відомо

Помер зірка "Кримінального чтива" та "Маски" — деталі
У Нью-Йорку на 61-му році життя помер американський актор Пітер Грін. Найбільшу популярність йому принесла роль Зеда у стрічці Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".
Трагічну звістку повідомив виданню New York Post багаторічний менеджер актора Грегг Едвардс.
Помер Пітер Грін
Американський актор Пітер Грін помер у п'ятницю, 12 грудня, у віці 60 років.
Гріна знайшли мертвим у його квартирі в районі Лоуер Іст Сайд в Нью-Йорку. За словами менеджера, в оселі актора понад добу лунала музика, що і стало приводом перевірити, чи з ним усе гаразд.
Причину смерті наразі не розголошують.
Пітер Грін здобув широку відомість завдяки ролі Зеда у фільмі "Кримінальне чтиво" (1994) режисера Квентіна Тарантіно. Того ж року він зіграв одного з лиходіїв — Доріана — у фільмі "Маска".
Окрім цього Грін виконав головну роль у фільмі "Чистий, поголений" (1993). Також актор знімався у відомих стрічках "Звичайні підозрювані" та "Тренувальний день".
