Україна
Помер зірка "Кримінального чтива" та "Маски" — деталі

Помер зірка "Кримінального чтива" та "Маски" — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 15:32
Пітер Грін помер — що відомо
Пітер Грін. Фото: Getty Images

У Нью-Йорку на 61-му році життя помер американський актор Пітер Грін. Найбільшу популярність йому принесла роль Зеда у стрічці Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво".

Трагічну звістку повідомив виданню New York Post багаторічний менеджер актора Грегг Едвардс.

Читайте також:

Помер Пітер Грін

Американський актор Пітер Грін помер у п'ятницю, 12 грудня, у віці 60 років.  

Гріна знайшли мертвим у його квартирі в районі Лоуер Іст Сайд в Нью-Йорку. За словами менеджера, в оселі актора понад добу лунала музика, що і стало приводом перевірити, чи з ним усе гаразд.

Причину смерті наразі не розголошують.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пітер Грін здобув широку відомість завдяки ролі Зеда у фільмі "Кримінальне чтиво" (1994) режисера Квентіна Тарантіно. Того ж року він зіграв одного з лиходіїв — Доріана — у фільмі "Маска".

Окрім цього Грін виконав головну роль у фільмі "Чистий, поголений" (1993). Також актор знімався у відомих стрічках "Звичайні підозрювані" та "Тренувальний день".

Нагадаємо, 12 грудня пішов з життя співак Степан Гіга. Народного артиста не стало внаслідок важкої хвороби.

Також ми повідомляли, що помер лідер гурту ADAM Михайло Клименко.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
