Питер Грин умер — что известно

Умер звезда "Криминального чтива" и "Маски" — детали
В Нью-Йорке на 61-м году жизни скончался американский актер Питер Грин. Наибольшую известность ему принесла роль Зеда в ленте Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".
Трагическое известие сообщил изданию New York Post многолетний менеджер актера Грегг Эдвардс.
Умер Питер Грин
Американский актер Питер Грин умер в пятницу, 12 декабря, в возрасте 60 лет.
Грина нашли мертвым в его квартире в районе Лоуэр Ист Сайд в Нью-Йорке. По словам менеджера, в доме актера более суток звучала музыка, что и стало поводом проверить, все ли с ним в порядке.
Причину смерти пока не разглашают.
Питер Грин получил широкую известность благодаря роли Зеда в фильме "Криминальное чтиво" (1994) режиссера Квентина Тарантино. В том же году он сыграл одного из злодеев - Дориана - в фильме "Маска".
Кроме этого Грин исполнил главную роль в фильме "Чистый, выбритый" (1993). Также актер снимался в известных лентах "Обычные подозреваемые" и "Тренировочный день".
Напомним, 12 декабря ушел из жизни певец Степан Гига. Народного артиста не стало в результате тяжелой болезни.
Также мы сообщали, что умер лидер группы ADAM Михаил Клименко.
Читайте Новини.LIVE!