Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умер звезда "Криминального чтива" и "Маски" — детали

Умер звезда "Криминального чтива" и "Маски" — детали

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 15:32
Питер Грин умер — что известно
Питер Грин. Фото: Getty Images

В Нью-Йорке на 61-м году жизни скончался американский актер Питер Грин. Наибольшую известность ему принесла роль Зеда в ленте Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Трагическое известие сообщил изданию New York Post многолетний менеджер актера Грегг Эдвардс.

Реклама
Читайте также:

Умер Питер Грин

Американский актер Питер Грин умер в пятницу, 12 декабря, в возрасте 60 лет.

Грина нашли мертвым в его квартире в районе Лоуэр Ист Сайд в Нью-Йорке. По словам менеджера, в доме актера более суток звучала музыка, что и стало поводом проверить, все ли с ним в порядке.

Причину смерти пока не разглашают.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питер Грин получил широкую известность благодаря роли Зеда в фильме "Криминальное чтиво" (1994) режиссера Квентина Тарантино. В том же году он сыграл одного из злодеев - Дориана - в фильме "Маска".

Кроме этого Грин исполнил главную роль в фильме "Чистый, выбритый" (1993). Также актер снимался в известных лентах "Обычные подозреваемые" и "Тренировочный день".

Напомним, 12 декабря ушел из жизни певец Степан Гига. Народного артиста не стало в результате тяжелой болезни.

Также мы сообщали, что умер лидер группы ADAM Михаил Клименко.

смерть Голливуд актеры зарубежные звезды "Маска"
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации