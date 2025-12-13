Питер Грин умер — что известно

Питер Грин. Фото: Getty Images

В Нью-Йорке на 61-м году жизни скончался американский актер Питер Грин. Наибольшую известность ему принесла роль Зеда в ленте Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".

Трагическое известие сообщил изданию New York Post многолетний менеджер актера Грегг Эдвардс.

Американский актер Питер Грин умер в пятницу, 12 декабря, в возрасте 60 лет.

Грина нашли мертвым в его квартире в районе Лоуэр Ист Сайд в Нью-Йорке. По словам менеджера, в доме актера более суток звучала музыка, что и стало поводом проверить, все ли с ним в порядке.

Причину смерти пока не разглашают.

Питер Грин получил широкую известность благодаря роли Зеда в фильме "Криминальное чтиво" (1994) режиссера Квентина Тарантино. В том же году он сыграл одного из злодеев - Дориана - в фильме "Маска".

Кроме этого Грин исполнил главную роль в фильме "Чистый, выбритый" (1993). Также актер снимался в известных лентах "Обычные подозреваемые" и "Тренировочный день".

Напомним, 12 декабря ушел из жизни певец Степан Гига. Народного артиста не стало в результате тяжелой болезни.

Также мы сообщали, что умер лидер группы ADAM Михаил Клименко.