Польща змінює закон, щоб збивати дрони над Україною

Польський уряд ініціював зміни до законодавства, які дозволять збивати російські безпілотники над територією України та Білорусі. Чинна норма обмежує повноваження Польщі, адже без згоди НАТО чи ЄС польські військові не можуть діяти за межами країни.

Про це повідомила Wyborcza.

Польща змінює правила застосування армії

Чинний закон ухвалили у 2022 році за ініціативи уряду партії PiS буквально за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді документ обмежив повноваження польського уряду і позбавив його права самостійно ухвалювати рішення про збиття російських дронів чи ракет, які летять у бік Польщі через повітряний простір України та Білорусі.

У підсумковому звіті Польської комісії з розслідування російського впливу ця норма була визначена як суперечлива й небезпечна. Фактично уряд Матеуша Моравецького, маючи дані західних розвідок, намагався утримати Польщу від втягування у війну в Україні, заклавши у закон таке обмеження.

Нинішній кабінет Дональда Туска вирішив переглянути документ у прискореному порядку. Уряд готує правки, які дозволять Варшаві самостійно ухвалювати рішення про збиття російських літальних апаратів, ще до того, як вони перетнуть польський кордон. Очікується, що необхідні зміни буде внесено найближчим часом.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Президент Володимир Зеленський різко відреагував на порушення російськими силами повітряного простору Польщі, назвавши такі дії проявом безумства.

Тим часом над польською територією вже розпочали чергування винищувачі Eurofighter Typhoon з Великої Британії.