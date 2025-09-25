Видео
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Польша готовит изменения в закон о сбитии БпЛА РФ над Украиной

Польша готовит изменения в закон о сбитии БпЛА РФ над Украиной

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:45
Польша меняет закон, чтобы сбивать дроны над Украиной
Министр национальной обороны Мариуш Блащак на полигоне в Новогруде. Фото: Wyborcza

Польское правительство инициировало изменения в законодательство, которые позволят сбивать российские беспилотники над территорией Украины и Беларуси. Действующая норма ограничивает полномочия Польши, ведь без согласия НАТО или ЕС польские военные не могут действовать за пределами страны.

Об этом сообщила Wyborcza.

Читайте также:

Польша меняет правила применения армии

Закон, который сейчас действует, приняли в 2022 году по инициативе правительства партии PiS буквально за день до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда документ ограничил полномочия польского правительства и лишил его права самостоятельно принимать решение о сбитии российских дронов или ракет, которые летят в сторону Польши через воздушное пространство Украины и Беларуси.

В итоговом отчете Польской комиссии по расследованию российского влияния эта норма была определена как противоречивая и опасная. Фактически правительство Матеуша Моравецкого, имея данные западных разведок, пыталось удержать Польшу от втягивания в войну в Украине, заложив в закон такое ограничение.

Нынешний кабинет Дональда Туска решил пересмотреть документ в ускоренном порядке. Правительство готовит правки, которые позволят Варшаве самостоятельно принимать решение о сбитии российских летательных аппаратов еще до того, как они пересекут польскую границу. Ожидается, что необходимые изменения будут внесены в ближайшее время.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на нарушение российскими силами воздушного пространства Польши, назвав такие действия проявлением безумия.

Между тем над польской территорией уже начали дежурство истребители Eurofighter Typhoon из Великобритании.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
