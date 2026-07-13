Полякова прийшла на засідання ТСК Ради: вимагає переглянути правила Нацвідбору

Співачка Оля Полякова. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Співачка Оля Полякова закликала переглянути правила українського Національного відбору на Євробачення, заявивши, що чинні вимоги є дискримінаційними. Співачка стверджує, що саме через один із пунктів регламенту їй відмовили в участі у відборі, хоча, на її думку, він суперечить законодавству. Вона також наголосила, що правила мають бути однаковими для всіх учасників.

Про це Полякова заявила під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає Новини.LIVE.

Полякова просить скасувати спірний пункт правил Нацвідбору

За словами Полякової, причиною недопуску до Нацвідбору став пункт правил, затверджених Суспільним мовником у 2019 році. Він забороняє участь виконавцям, які після 15 березня 2014 року виступали на території Росії.

"Торік я, як українська артистка, подала заявку на участь у Нацвідборі міжнародного музичного конкурсу "Євробачення". Мені в участі відмовили. Офіційна причина — пункт 4.6 правил, встановлених Суспільним мовником у 2019 році", — сказала вона.

Співачка наголосила, що після поїздки до Росії на початку 2015 року більше там не виступала і повністю припинила роботу на російському ринку. Проте вона вважає, що застосування цього правила є неправомірним, адже на момент її виступу українське законодавство не передбачало жодної відповідальності за такі дії.

"Жоден закон України не встановлював на той момент ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності за такі виступи. Цей пункт з'явився заднім числом лише у 2019 році", — заявила вона.

Полякова також звернула увагу, що в попередні роки до Нацвідбору допускали учасників і членів журі, які після 2014 року працювали в Росії. Як приклад вона навела переможницю Нацвідбору 2016 року Джамалу та продюсера Костянтина Меладзе.

"У 2016 році переможниця Нацвідбору також виступала у Росії у 2014–2015 роках. Це не завадило їй представляти Україну. У 2017 році членом журі був Костянтин Меладзе, який на той момент багато років працював у Росії", — зазначила артистка.

На думку Полякової, чинні правила відбору порушують принцип рівності та потребують перегляду.

"Сьогодні правила відбору не актуальні, не досконалі. Вони ставлять у гірше становище тих, хто весь цей час працював в Україні, відмовився від російського ринку і працював виключно тут. Ці правила потрібно змінити", — підсумувала співачка.

Як писали Новини.LIVE, колишню народну артистку України Таїсію Повалій в Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Після 2014 року вона виїхала до Росії та системно підтримувала державу-агресора. Слідство встановило, що співачка брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала війну проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

Маєток Повалій під Києвом перейшов у власність держави. Співачка ж заявила, що її матір збиралася повертатися туди жити.