Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні спостерігає за засіданням Сенату перед самітом Європейського Союзу в Римі. Фото: REUTERS/Francesco Fotia REFILE

Після масових безладів і сутичок із силовиками у кількох містах Італії прем'єр-міністр Джорджа Мелоні терміново організовує нараду з питань безпеки. Найсерйозніші руйнування зафіксували в Мілані. Там затримали понад 200 осіб, переважна більшість яких виявилася неповнолітніми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційне агентство ANSA.

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Погроми в центрі Мілана та розграбовані вітрини

Хвиля вуличного насилля накрила північ Італії під час вихідних, оскільки демонстрації переросли в агресивне протистояння зі співробітниками поліції у Болоньї, Турині та Мілані. Найбільших руйнувань зазнала саме міланська інфраструктура.

Координацію дій нападники вели заздалегідь через соціальні мережі, після чого сформували натовп безпосередньо біля площі Дуомо. Звідти агресивні учасники безладів рушили на штурм комерційних об'єктів. Вітрини магазинів трощили всім, що потрапляло під руку: парканами, стільцями та столами вуличних закладів.

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Удар мародерів припав на брендові магазини, а також на супермаркет торгової мережі Carrefour. Хвиля пограбувань накрила й інші заклади, розташовані вздовж Корсо Гарібальді, яка вважається однією з головних міських магістралей.

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Вгамовувати розлючений натовп правоохоронцям довелося за допомогою жорстких заходів. Силовики пустили в дію струмені водометів та сльозогінний газ. До настання вечора масштаби поліцейської операції в Мілані дозволили затримати понад 200 правопорушників. При цьому з'ясувалося, що майже 80% серед усіх узятих під варту осіб становлять неповнолітні.

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Задля захисту ключових архітектурних та культурних об'єктів патрулі виставили спеціальну охорону навколо галереї Вітторіо Емануеле II. Одночасно міська влада повністю закрила вхід для туристичних екскурсій до головного собору Мілана.

Оцінивши загрози для правопорядку в низці регіонів, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні призначила проведення термінової наради, присвяченої питанням національної безпеки.

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Новини.LIVE повідомляла, що президент Франції Емманюель Макрон різко засудив масові заворушення, що теж спалахнули в країні 17 жовтня. Він поклав провину за насильство та погроми на ультралівих екстремістів і пообіцявши суворі судові вироки для вандалів.

Влада паралельно готує пакет економічних рішень для стабілізації цін на пальне та розпочинає прямий діалог зі студентською спільнотою. Як повідомив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс, поліція вже взяла під варту у Франції понад 2000 осіб, причетних до заворушень та руйнувань у французьких містах.