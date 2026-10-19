Премьер-министр Италии Джорджия Мелони наблюдает за заседанием Сената перед саммитом Европейского Союза в Риме. Фото: REUTERS/Francesco Fotia REFILE

После массовых беспорядков и столкновений с силовиками в нескольких городах Италии премьер-министр Джорджа Мелони срочно созывает совещание по вопросам безопасности. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Милане. Там задержали более 200 человек, подавляющее большинство которых оказались несовершеннолетними.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационное агентство ANSA.

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Погромы в центре Милана и разграбленные витрины

Волна уличного насилия обрушилась на север Италии в выходные дни, поскольку демонстрации переросли в агрессивное противостояние с сотрудниками полиции в Болонье, Турине и Милане. Наибольшие разрушения понесла именно миланская инфраструктура.

Нападавшие заранее координировали свои действия через социальные сети, после чего собрали толпу непосредственно у площади Дуомо. Оттуда агрессивные участники беспорядков двинулись на штурм коммерческих объектов. Витрины магазинов разбивали всем, что попадало под руку: заборами , стульями и столами уличных заведений.

Удар мародеров пришелся на брендовые магазины, а также на супермаркет торговой сети Carrefour. Волна грабежей охватила и другие заведения, расположенные вдоль Корсо Гарибальди, которая считается одной из главных городских магистралей.

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Успокоить разъяренную толпу правоохранителям пришлось с помощью жестких мер. Силовики применили струи водометов и слезоточивый газ. К вечеру масштабы полицейской операции в Милане позволили задержать более 200 правонарушителей. При этом выяснилось, что почти 80% всех задержанных составляют несовершеннолетние.

Для защиты ключевых архитектурных и культурных объектов патрули выставили специальную охрану вокруг галереи Витторио Эмануэле II. Одновременно городские власти полностью закрыли вход для туристических экскурсий в главный собор Милана.

Оценив угрозы правопорядку в ряде регионов, премьер-министр Италии Джорджа Мелони назначила проведение экстренного совещания, посвященного вопросам национальной безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон резко осудил массовые беспорядки, которые также вспыхнули в стране 17 октября. Он возложил вину за насилие и погромы на ультралевых экстремистов и пообещал суровые судебные приговоры для вандалов.

Власти параллельно готовят пакет экономических мер для стабилизации цен на топливо и начинают прямой диалог со студенческим сообществом. Как сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, полиция уже задержала во Франции более 2000 человек, причастных к беспорядкам и разрушениям во французских городах.