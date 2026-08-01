Пліснява та гнилі продукти: омбудсман виявив порушення прав дітей у таборі "Артек Закарпаття"

Умови в таборі "Артек Закарпаття". Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

У дитячому таборі "Артек Закарпаття", де за державний кошт відпочивають діти з прифронтових областей, виявили численні порушення. Моніторинг зафіксував антисанітарію, неналежні умови проживання та проблеми з укриттям. Після перевірки омбудсман вимагає встановити відповідальних посадовців і терміново усунути недоліки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Лубінець вимагає перевірити законність роботи табору "Артек Закарпаття"

За словами омбудсмана, перевірку провели після того, як у соцмережах з'явилася інформація про можливі порушення прав дітей у таборі.

"Я негайно доручив моєму представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову провести моніторинг. Коли є припущення про такі порушення — реакція повинна бути миттєвою. І це підтвердили результати, які є просто кричущими", — зазначив Лубінець.

На момент перевірки в таборі перебували 287 дітей із десяти областей України, переважно з прифронтових регіонів та територій, які найбільше постраждали від російської агресії. Вони були направлені на відпочинок за кошти державного бюджету.

За результатами моніторингу в харчоблоці виявили антисанітарні умови, порушення правил зберігання продуктів, а також гнилі овочі та фрукти, які лежали поруч зі свіжими. Крім того, дітям, які потребують спеціального харчування, не забезпечили дієтичного меню.

Також перевірка засвідчила, що в кімнатах проживали до 12 дітей одночасно. У приміщеннях були зношені меблі, старі постільні речі, а на стінах — пліснява та грибок.

Особливе занепокоєння, за словами Лубінця, викликали умови перебування дітей під час повітряної тривоги.

"Діти розповіли, що під час тривоги переважно залишаються у корпусі та використовують "правило двох стін". Це неприпустимо! Дитина не повинна ховатися від російської ракети за двома стінами. У дитячому таборі має бути безпечне укриття", — наголосив він.

Омбудсман повідомив, що укриття в таборі є сирим, із пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання. Крім цього, на території закладу немає суцільної огорожі, належного освітлення та відеоспостереження, частина дитячих майданчиків перебуває в аварійному стані, а басейн не працює.

Після перевірки Лубінець направив листи голові Закарпатської ОВА та керівнику Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Закарпатській області.

"Вимагаю перевірити, хто дозволив табору розпочати роботу в таких умовах, встановити відповідальних посадових осіб та вжити невідкладних заходів!" — заявив омбудсман.

За його словами, за результатами моніторингу буде підготовлено звіт із рекомендаціями щодо усунення порушень, а також відповідне подання. Кожному виявленому факту, запевнив Лубінець, буде надано належну правову оцінку.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець заявив, що Росія могла незаконно депортувати до 1,6 мільйона українських дітей із тимчасово окупованих територій. За його словами, Україна наразі верифікувала понад 20 тисяч випадків, однак реальні масштаби цього злочину можуть бути значно більшими. Омбудсман наголосив, що Україна готує нові докази причетності російських державних компаній до депортації дітей та домагатиметься запровадження санкцій проти них.

Також Лубінець заявив, що російські окупанти створили мережу катівень для цивільних майже в кожному великому окупованому місті України. За його словами, мирних жителів незаконно утримували, катували та вбивали, а поруч із місцями тортур часто ховали загиблих. Омбудсман наголосив, що такі дії були частиною системної політики Росії із залякування населення та придушення будь-якого спротиву.