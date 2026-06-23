Південна Корея прийме всіх військовополонених із КНДР в Україні

Один із полонених північнокорейських військових. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Південна Корея заявила про готовність прийняти всіх громадян КНДР, які воювали на боці Росії та були взяті в полон Силами оборони України. Однак це можливо у тому випадку, якщо вони самостійно ухвалять рішення про переїзд до країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ у Сеулі.

Південна Корея готова прийняти усіх полонених із КНДР

У відомстві наголосили, що Сеул виступає проти будь-якого примусового повернення таких військовополонених до Росії або Північної Кореї, якщо це суперечить їхній волі.

Також повідомляється, що переговори між міністрами закордонних справ України та Південної Кореї відбудуться 30 червня в Сеулі.

Участь військових КНДР у війні проти України

Перші повідомлення про перекидання північнокорейських військових до Росії з'явилися у жовтні 2024 року. Вже у квітні 2025 року Пхеньян офіційно підтвердив відправку своїх військ для підтримки РФ.

За даними української розповідки, Північна Корея направила на допомогу Кремлю експедиційний корпус чисельністю від 14 000 до 15 000 військовослужбовців. Серед них — бійці Сил спеціальних операцій (елітні підрозділи КНДР), а також щонайменше три генерали, включно з близьким соратником Кім Чен Ина.

Основна частина військ КДНР була розгорнута в Курській області РФ. Вони брали безпосередню участь у боях проти ЗСУ. За оцінками розвідок країн-союзників, у бойових діях вже ліквідовано або поранено близько 6 000 північнокорейських солдатів.

Як писали Новини.LIVE, Нідерланди створили умовний табор для полонених росіян. Модульне містечко розгорнули на полігоні через можливе пряме зіткнення з російською армією в майбутньому.

Також ми повідомляли, що останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Тоді з російського полону додому 185 захисників.