Південна Корея піднімала винищувачі через літаки РФ та Китаю у небі

Корейський винищувач. Фото ілюстративне: KAI

Олександр Шорохов Редактор

Група з майже десяти російських та китайських військових літаків прорвалася до зони ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї під час проведення спільних повітряних маневрів. Літаки кружляли над східними та південними морськими водами країни, змусивши місцеве командування діяти за протоколом надзвичайної ситуації. Проте порушення суверенних повітряних кордонів держави зафіксовано не було, і згодом літаки залишили спецзону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Yonhap.

Корея підняла винищувачі

Південнокорейські військові помітили наближення чужої авіації до того, як вони могли перетнути умовну лінію контролю.

"У відповідь збройні сили Південної Кореї підняли в повітря винищувачі ВПС для реагування на можливі непередбачувані ситуації", — заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів у Сеулі.

Хоча, ця зона ідентифікації ППО не вважається офіційним суверенним повітряним простором країни, але за міжнародними правилами іноземні військові літаки мають заздалегідь попереджати про свої польоти там, щоб уникати випадкових повітряних боїв чи катастроф.

Спільні провокації Москви та Пекіна

Російські та китайські пілоти останнім часом регулярно проводять подібні польоти біля кордонів азійських країн, демонструючи силу.

Військові аналітики вважають такі спільні польоти елементом тиску на союзників США в регіоні, тому Сеул тримає свої системи протиповітряної оборони в стані повної бойової готовності через непередбачуваність дій сусідів.

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