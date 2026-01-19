Помер Валентино Гаравані — що відомо про смерть засновника Valentino

Валентино Гаравані. Фото: Getty Images

Помер легендарний італійський дизайнер і засновник бренду Valentino Валентино Гаравані. Смерть законодавця моди настала на 94 році життя.

Трагічну звістку повідомили на сторінці благодійного фонду модельєра в Instagram в понеділок, 19 січня.

Помер Валентино Гаравані

Засновник бренду Valentino помер 19 січня у своєму будинку в Римі. Точну причину смерті дизайнера наразі не розголошують.

"Наш засновник Валентино Гаравані помер сьогодні у своєму римському маєтку в оточені своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

Прощання із дизайнером відбудеться 21 та 22 січня, а в останню путь Гаравані проведуть 23 січня.

Валентино Гаравані заснував модний дім Valentino разом із Джанкарло Джамметті 1960 року. За короткий час бренд здобув широку популярність і розпочав співпрацю з голлівудськими зірками.

1998 року засновники продали модний дім групі HdP, яка згодом, 2002 року, перепродала його компанії Marzotto. Водночас Гаравані залишався художнім керівником бренду до 2007 року.

