Помер Валентино Гаравані — що відомо про смерть засновника Valentino

Пішов із життя засновник легендарного бренду Valentino
Помер легендарний італійський дизайнер і засновник бренду Valentino Валентино Гаравані. Смерть законодавця моди настала на 94 році життя.
Трагічну звістку повідомили на сторінці благодійного фонду модельєра в Instagram в понеділок, 19 січня.
Помер Валентино Гаравані
Засновник бренду Valentino помер 19 січня у своєму будинку в Римі. Точну причину смерті дизайнера наразі не розголошують.
"Наш засновник Валентино Гаравані помер сьогодні у своєму римському маєтку в оточені своїх близьких", — йдеться у повідомленні.
Прощання із дизайнером відбудеться 21 та 22 січня, а в останню путь Гаравані проведуть 23 січня.
Валентино Гаравані заснував модний дім Valentino разом із Джанкарло Джамметті 1960 року. За короткий час бренд здобув широку популярність і розпочав співпрацю з голлівудськими зірками.
1998 року засновники продали модний дім групі HdP, яка згодом, 2002 року, перепродала його компанії Marzotto. Водночас Гаравані залишався художнім керівником бренду до 2007 року.
