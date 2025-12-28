Бріджіт Бардо померла у 91рік — що відомо

Бріджіт Бардо. Фото: Geety Images

Пішла з життя легендарна французька акторка, співачка та громадська діячка Бріджіт Бардо. Знаменитості був 91 рік.

Трагічну звістку повідомило видання Le figaro у неділю, 28 грудня.

Реклама

Читайте також:

Померла Бріджіт Бардо

Новину про смерть зірки підтвердили у її благодійному фонді Bardot Foundation. Причину та точний час смерті французької зірки наразі не розголошують.

"Фонд Бріджіт Бардо з глибоким сумом повідомляє про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріджит Бардо, всесвітньо відомої акторки і співачки, яка вирішила залишити свою престижну кар'єру, щоб присвятити своє життя і енергію захисту тварин і своєму фонду", — йдеться в заяві.

Незадовго до смерть акторка мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Бардо перенесла операцію та провела декілька місяців у приватній лікарні в Тулоні. Крім того, у жовтні з'явилися чутки про смерть зірки, однак вона вийшла з офіційною заявою та спростувала чутки.

Бардо по праву вважають однією з найяскравіших постатей європейського кіно ХХ століття. Вона стала символом епохи та секс-іконою 1950–60-х років, залишивши помітний слід у світовому кінематографі. Світову популярність акторці принесла стрічка "…І Бог створив жінку" (1956), яка стала культовою та фактично визначила її подальший творчий шлях. Упродовж 21 року кар’єри Бардо зіграла більш ніж у 45 фільмах, зокрема у картинах "Істина", "Зневага" та інших знакових роботах.

Окрім кіно, Бардо досягла успіху й у музиці — за життя вона записала близько 80 пісень і брала участь у різноманітних музичних проєктах. За роль у фільмі "Віва Марія!" акторку номінували на премію BAFTA.

У 1973 році Бріжіт Бардо вирішила завершити акторську діяльність, щоб повністю присвятити себе захисту тварин. Вона заснувала фонд Fondation Brigitte Bardot, який упродовж десятиліть займається порятунком і допомогою тваринам.

Нагадаємо, голлівудського режисера Роба Райнера та його дружину знайшли мертвими у їхньому будинку.

А також пішов з життя український співак Степа Гіга.