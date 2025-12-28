Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пішла з життя легендарна Бріджіт Бардо

Пішла з життя легендарна Бріджіт Бардо

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 12:13
Бріджіт Бардо померла у 91рік — що відомо
Бріджіт Бардо. Фото: Geety Images

Пішла з життя легендарна французька акторка, співачка та громадська діячка Бріджіт Бардо. Знаменитості був 91 рік.

Трагічну звістку повідомило видання Le figaro у неділю, 28 грудня.

Реклама
Читайте також:

Померла Бріджіт Бардо

Новину про смерть зірки підтвердили у її благодійному фонді Bardot Foundation. Причину та точний час смерті французької зірки наразі не розголошують.

"Фонд Бріджіт Бардо з глибоким сумом повідомляє про смерть своєї засновниці та президентки, мадам Бріджит Бардо, всесвітньо відомої акторки і співачки, яка вирішила залишити свою престижну кар'єру, щоб присвятити своє життя і енергію захисту тварин і своєму фонду", — йдеться в заяві.

Незадовго до смерть акторка мала серйозні проблеми зі здоров'ям. Бардо перенесла операцію та провела декілька місяців у приватній лікарні в Тулоні. Крім того, у жовтні з'явилися чутки про смерть зірки, однак вона вийшла з офіційною заявою та спростувала чутки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бардо по праву вважають однією з найяскравіших постатей європейського кіно ХХ століття. Вона стала символом епохи та секс-іконою 1950–60-х років, залишивши помітний слід у світовому кінематографі. Світову популярність акторці принесла стрічка "…І Бог створив жінку" (1956), яка стала культовою та фактично визначила її подальший творчий шлях. Упродовж 21 року кар’єри Бардо зіграла більш ніж у 45 фільмах, зокрема у картинах "Істина", "Зневага" та інших знакових роботах.

Окрім кіно, Бардо досягла успіху й у музиці — за життя вона записала близько 80 пісень і брала участь у різноманітних музичних проєктах. За роль у фільмі "Віва Марія!" акторку номінували на премію BAFTA.

У 1973 році Бріжіт Бардо вирішила завершити акторську діяльність, щоб повністю присвятити себе захисту тварин. Вона заснувала фонд Fondation Brigitte Bardot, який упродовж десятиліть займається порятунком і допомогою тваринам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, голлівудського режисера Роба Райнера та його дружину знайшли мертвими у їхньому будинку.

А також пішов з життя український співак Степа Гіга.

Франція смерть знаменитості закордонні зірки акторка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації