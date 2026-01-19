Умер Валентино Гаравани - что известно о смерти основателя Valentino

Валентино Гаравани. Фото: Getty Images

Умер легендарный итальянский дизайнер и основатель бренда Valentino Валентино Гаравани. Смерть законодателя моды наступила на 94 году жизни.

Трагическое известие сообщили на странице благотворительного фонда модельера в Instagram в понедельник, 19 января.

Умер Валентино Гаравани

Основатель бренда Valentino скончался 19 января в своем доме в Риме. Точная причина смерти дизайнера пока не разглашается.

"Наш основатель Валентино Гаравани умер сегодня в своем римском поместье в окружении своих близких", - говорится в сообщении.

Прощание с дизайнером состоится 21 и 22 января, а в последний путь Гаравани проведут 23 января.

Валентино Гаравани основал модный дом Valentino вместе с Джанкарло Джамметти в 1960 году. За короткое время бренд получил широкую известность и начал сотрудничество с голливудскими звездами.

В 1998 году основатели продали модный дом группе HdP, которая впоследствии, в 2002 году, перепродала его компании Marzotto. При этом Гаравани оставался художественным руководителем бренда до 2007 года.

