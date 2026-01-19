Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ушел из жизни основатель легендарного бренда Valentino

Ушел из жизни основатель легендарного бренда Valentino

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 19:42
Умер Валентино Гаравани - что известно о смерти основателя Valentino
Валентино Гаравани. Фото: Getty Images

Умер легендарный итальянский дизайнер и основатель бренда Valentino Валентино Гаравани. Смерть законодателя моды наступила на 94 году жизни.

Трагическое известие сообщили на странице благотворительного фонда модельера в Instagram в понедельник, 19 января.

Реклама
Читайте также:

Умер Валентино Гаравани

Основатель бренда Valentino скончался 19 января в своем доме в Риме. Точная причина смерти дизайнера пока не разглашается.

"Наш основатель Валентино Гаравани умер сегодня в своем римском поместье в окружении своих близких", - говорится в сообщении.

Прощание с дизайнером состоится 21 и 22 января, а в последний путь Гаравани проведут 23 января.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валентино Гаравани основал модный дом Valentino вместе с Джанкарло Джамметти в 1960 году. За короткое время бренд получил широкую известность и начал сотрудничество с голливудскими звездами.

В 1998 году основатели продали модный дом группе HdP, которая впоследствии, в 2002 году, перепродала его компании Marzotto. При этом Гаравани оставался художественным руководителем бренда до 2007 года.

Напомним, недавно ушла из жизни легендарная актриса Бриджит Бардо.

А также не стало голливудского режиссера Роба Райнера и его жены.

Италия смерть мода зарубежные звезды Valentino
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации