Підозра Стефанішиній після звільнення: НАБУ назвало причини

Ольга Стефанішина в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, чому колишній віцепрем'єр-міністерці — міністерці юстиції Ользі Стефанішиній оголосили підозру вже після звільнення. За його словами, це сталося одразу після збору необхідної доказової бази та підписання процесуального документа.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Олександра Клименка під час брифінгу за підсумками першого півріччя 2026 року, передає Новини.LIVE.

Підозра Стефанішиній

За словами Клименка, детективи Національного антикорупційного бюро України передали прокурорам матеріали, після опрацювання та вивчення яких прокурор погодив процесуальний документ. Він наголосив, що підозру будь-яким особам повідомляють виключно тоді, коли для цього зібрано достатню кількість матеріалів.

Можливий вплив Стефанішиної на конкурсні комісії з відбору керівників держорганів

Очільник САП також прокоментував висловлювання прокурора під час засідання суду стосовно можливого впливу Стефанішиної на конкурсні комісії, які обирають керівників державних органів.

Клименко підкреслив, що ця інформація не є предметом кримінального провадження проти неї. Подібні дані прокурори наводили на засіданні для обґрунтування наявного ризику, що вона може застосувати свій вплив для перешкоджання слідчим діям у цій справі.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАБУ, Стефанішиній повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації та незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн. Повідомляється, що вона могла оформлювати дороговартісну нерухомість і автомобілі преміумкласу на близьких осіб і підлеглих. Суд уже визначив їй запобіжний захід — заставу в розмірі 6 млн грн.

Раніше Стефанішина заявила, що не погоджується з висунутими обвинуваченнями і вважає їх безпідставними. Вона підкреслила, що планує відстоювати свою позицію в правовому полі.