Байден в Німеччині планує обговорити підтримку України

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден цього тижня відвідає Берлін з робочим візитом. Там він планує обговорити з європейськими лідерами подальшу допомогу для України.

Про це пише CNN у середу, 15 жовтня.

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Візит Байдена до Німеччини

Видання зазначає, що Байден під час поїздки до Берліна цього тижня планує зустрітися із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очікується що вони обговорять військову підтримку для України.

Як відомо, зустріч планувалася ще минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі "Рамштайн". Однак її скасували через ураган "Мілтон" у США, через що Байден був змушений відкласти поїздку.

😱 Hurricane Milton is starting to hit Florida - locals publish footage.



Forecasters predict that it will be more powerful than Katrina, the most destructive hurricane in US history. In 2005, it killed almost 1400 people. The damage amounted to more than $120 billion. pic.twitter.com/sQqcjGyOZr — The Tibetan (@TheTib3tan) October 10, 2024

Нагадаємо, США заявили про готовність до проведення переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю.

А під час телефонної розмови Шольц та Байден обговорили підтримку України під час війни.