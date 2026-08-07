П'ятиденна війна у Грузії: як 18 років тому Кремль випробував сценарій, який повторив в Україні

Війна в Грузії, 2008 рік. Фото: УНІАН

Іванна Чайка редактор політичних новин

У ніч проти 8 серпня 2008 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до Грузії під приводом "захисту" населення Південної Осетії. П'ятиденна війна стала першим відкритим військовим наступом Кремля проти сусідньої держави після розпаду СРСР та продемонструвала тактику, яку Москва згодом використала в Україні. Через 18 років ці події вважають одним із ключових сигналів про зміну безпекової ситуації в Європі.

Новини.LIVE розповідають, як розпочалося вторгнення Росії, чим завершилася п'ятиденна війна та чому її називають передвісником агресії проти України.

Російсько-грузинська війна: як почалася агресія Кремля 18 років тому

Наприкінці липня — на початку серпня 2008 року ситуація навколо Південної Осетії різко загострилася. Відбувалися взаємні обстріли між грузинськими силами та підтримуваними Росією сепаратистами.

Карта Грузії з окупованими територіями. Фото ілюстративне: Мілітарний

У ніч на 8 серпня Грузія почала операцію зі встановлення контролю над Цхінвалі. Майже одразу Росія ввела регулярні війська, пояснивши це необхідністю "захистити миротворців" і місцеве населення.

Військові дії швидко вийшли за межі Південної Осетії. Російська армія просунулася вглиб території Грузії, завдаючи ударів по військових і цивільних об'єктах.

Російські військові перекривають дорогу в Грузії. Фото: AP

Бойові дії тривали до 12 серпня. За цей час російські війська окупували низку грузинських міст, зокрема Горі, а також відкрили другий фронт через Абхазію.

Подальшу ескалацію конфлікту вдалося стримати завдяки активному втручанню міжнародних партнерів. Вирішальну роль у переговорах відіграв тодішній президент Франції Ніколя Саркозі, який як головуючий у Європейському Союзі здійснив терміновий візит до Москви.

Уже 12 серпня сторони погодили припинення вогню, однак, попри домовленості, російські війська ще кілька днів не залишали територію Грузії, продовжуючи окупацію окремих районів і випадки мародерства.

За даними грузинської сторони, загинули понад 400 людей, серед яких військові й цивільні. Десятки тисяч жителів були змушені залишити свої домівки. Після припинення активної фази війни Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії, хоча більшість країн світу продовжують вважати ці території частиною Грузії.

Чому ця війна стала передвісником агресії РФ проти України

Багато експертів називають війну 2008 року "репетицією" майбутніх дій Кремля. Саме тоді Росія вперше використала сценарій, який згодом повторився:

заяви про "захист" російськомовного населення;

масоване використання пропаганди;

швидке введення регулярної армії;

подальше визнання окупованих територій "незалежними".

Через шість років Росія анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі, а у 2022 році здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Після завершення війни міжнародна спільнота засудила дії Росії, однак масштабних економічних санкцій тоді запроваджено не було.

Сьогодні російсько-грузинська війна розглядається як важливий етап сучасної європейської історії та одна з подій, що передувала нинішній війні Росії проти України.

Як писали Новини.LIVE, п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала грузинську владу за заяви щодо України та так званого "другого фронту". Вона наголосила, що така риторика не відповідає настроям грузинського суспільства і шкодить міжнародному іміджу країни. Зурабішвілі також заявила, що Грузія має залишатися солідарною з Україною.

4 серпня 2026 року стало відомо, що єдиний нафтопереробний завод Грузії вирішив відмовитися від російської нафти та перейти на сировину з інших країн. Таке рішення компанія пояснила прагненням уникнути санкцій і зберегти доступ до європейського ринку. Надалі підприємство планує переробляти нафту неросійського походження.