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Головна Новини дня Петера Мадяра облили вином у натовпі: як він відреагував

Петера Мадяра облили вином у натовпі: як він відреагував

Ua ru
20 вересня 2026 19:02
Мадяра облили в вином: що відомо про інцидент
Петер Мадяр. Фото: Reuters

Прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра облили вином під час Свята врожаю в місті Сексард. Інцидент стався ввечері 19 вересня, коли глава уряду спілкувався з відвідувачами фестивалю.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на pilne24.pl.

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Мадяра облили вином на фестивалі

Мадяр повертався до Будапешта після поїздки до Печа та на запрошення місцевих жителів відвідав Свято врожаю в Сексарді. Під час спілкування з людьми біля одного з торговельних павільйонів один із відвідувачів хлюпнув у бік прем'єра рідиною, після чого його вивела охорона.

За повідомленнями джерел, у склянці могло бути вино. Сам Мадяр після інциденту продовжив спілкуватися з відвідувачами.

Наразі відомо, що чоловік раніше був прихильником Віктора Орбана і був напідпитку.

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Мадяр відреагував на ситуацію з гумором та зазначив, що найбільше шкодує про зіпсований напій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про відсутність прем'єр-міністра Угорщини на першому саміті "Карпатської ініціативи". Руслан Стефанчук підтвердив, що угорський прем'єр отримував запрошення, однак до України не приїхав.

Також Новини.LIVE писав про позицію уряду Угорщини щодо Росії та війни проти України. Будапешт офіційно назвав дії РФ загрозою для Угорщини, європейської безпеки та міжнародного порядку.

вино Угорщина політики Віктор Орбан Петер Мадяр
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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