Мадьяра облили вином: что известно об инциденте

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра облили вином во время Праздника урожая в городе Сексард. Инцидент произошел вечером 19 сентября, когда глава правительства общался с посетителями фестиваля.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на pilne24.pl.

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Мадьяра облили вином на фестивале

Мадьяр возвращался в Будапешт после поездки в Печу и по приглашению местных жителей посетил Праздник урожая в Сексарде. Во время общения с людьми возле одного из торговых павильонов один из посетителей плеснул в сторону премьера жидкостью, после чего его вывела охрана.

По сообщениям источников, в стакане могло быть вино. Сам Мадьяр после инцидента продолжил общаться с посетителями.

На данный момент известно, что мужчина ранее был сторонником Виктора Орбана и находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Мадьяр отреагировал на ситуацию с юмором и отметил, что больше всего сожалеет об испорченном напитке.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об отсутствии премьер-министра Венгрии на первом саммите "Карпатской инициативы". Руслан Стефанчук подтвердил, что венгерский премьер получил приглашение, однако в Украину не приехал.

Также Новини.LIVE писал о позиции правительства Венгрии в отношении России и войны против Украины. Будапешт официально назвал действия РФ угрозой для Венгрии, европейской безопасности и международного порядка.