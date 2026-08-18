Буданов взяв участь у перепохованні Євгена Коновальця

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов взяв участь у перепохованні полковника Євгена Коновальця на рідній землі. Його прах тимчасово поховано на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це повідомив Кирило Буданов у вівторок, 18 серпня, передає Новини.LIVE.

Перепоховання Євгена Коновальця

"Видатний воїн та полководець, він любив Україну понад усе і поклав життя у боротьбі за її свободу. Сьогодні ми віддаємо шану його боротьбі", — зазначив Буданов.

Перепоховання Коновальця. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Перепоховання Євгена Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Прах Коновальця тимчасово поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі, а згодом його перепоховають в Українському національному пантеоні.

Кирило Буданов та Володимир Зеленський. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський взяв участь в перепохованні Євгена Коновальця. За його словами, життя Коновальця уособлює героїчний і водночас трагічний етап історії.

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