Прах Євгена Коновальця після 88 років повертається в Україну

Перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Після 88 років перебування за межами України прах полковника Армії УНР, засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повертається на батьківщину. Його тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом планують перенести до Українського національного пантеону.

Про це повідомив Керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Новини.LIVE.

Прах Євгена Коновальця повертається в Україну

Про повернення Коновальця повідомили напередодні річниці його загибелі. Полковник присвятив життя боротьбі за незалежність України та створення української держави.

Скаут на церемонії перепоховання Євгена Коновальця. Фото: Кирило Буданов

У повідомленні наголошується, що протягом десятиліть ім'я Коновальця намагалися стерти з історичної пам'яті або спотворити його роль у боротьбі за українську незалежність.

Євген Коновалець та його покоління понад століття тому взяли на себе відповідальність за боротьбу за незалежну Україну. Нині, як зазначається, цю боротьбу продовжують українські військові, які захищають державу від російської агресії.

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Де перепоховають Євгена Коновальця

Спочатку прах полковника Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища. У подальшому його планують перенести до Українського національного пантеону.

У повідомленні також зазначається, що найкращою шаною його пам'яті має стати сильна та суверенна Україна.

Що відомо про Євгена Коновальця

Євген Коновалець — український військовий і політичний діяч, полковник Армії Української Народної Республіки, один із засновників та перший голова Організації українських націоналістів.

У 1938 році Коновальця вбив у Роттердамі агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Після загибелі його поховали на кладовищі Кросвейк у Нідерландах.

Повернення праху Коновальця до України стало можливим через 88 років після його загибелі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що прах полковника Євгена Коновальця 13 серпня повернули в Україну з Нідерландів. Його зустріли з державними та військовими почестями, а перепоховання планують провести на території Національного військового меморіального кладовища.

Також Новини.LIVE писали, що у Києві відбулася церемонія прощання з Коновальцем. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький разом із військовослужбовцями вшанував полковника, а запалені вогняні чаші стали символом передачі вогню боротьби від покоління українських визвольних змагань до сучасних захисників України.