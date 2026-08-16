Прах Евгения Коновальца спустя 88 лет возвращается в Украину

Перезахоронение Евгения Коновальца. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

После 88 лет пребывания за пределами Украины прах полковника Армии УНР, основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца возвращается на родину. Его временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища, а впоследствии планируют перенести в Украинский национальный пантеон.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Прах Евгения Коновальца возвращается в Украину

О возвращении Коновальца сообщили накануне годовщины его гибели. Полковник посвятил жизнь борьбе за независимость Украины и созданию украинского государства.

Скаут на церемонии перезахоронения Евгения Коновальца. Фото: Кирилл Буданов

В сообщении отмечается, что на протяжении десятилетий имя Коновальца пытались стереть из исторической памяти или исказить его роль в борьбе за украинскую независимость.

Евгений Коновалец и его поколение более века назад взяли на себя ответственность за борьбу за независимую Украину. Сейчас, как отмечается, эту борьбу продолжают украинские военные, защищающие государство от российской агрессии.

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Где перезахоронят Евгения Коновальца

Сначала прах полковника Евгения Коновальца временно перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища. В дальнейшем его планируют перенести в Украинский национальный пантеон.

В сообщении также отмечается, что лучшим данью уважения его памяти должна стать сильная и суверенная Украина.

Что известно о Евгении Коновальце

Евгений Коновалец — украинский военный и политический деятель, полковник Армии Украинской Народной Республики, один из основателей и первый председатель Организации украинских националистов.

В 1938 году Коновальца убил в Роттердаме агент советских спецслужб Павел Судоплатов. После гибели его похоронили на кладбище Кросвейк в Нидерландах.

Возвращение праха Коновальца в Украину стало возможным спустя 88 лет после его гибели.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что прах полковника Евгения Коновальца 13 августа вернули в Украину из Нидерландов. Его встретили с государственными и военными почестями, а перезахоронение планируют провести на территории Национального военного мемориального кладбища.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве состоялась церемония прощания с Коновальцем. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий вместе с военнослужащими почтил память полковника, а зажженные огненные чаши стали символом передачи огня борьбы от поколения участников украинской освободительной борьбы к современным защитникам Украины.