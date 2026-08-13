Прах Евгения Коновальца вернули в Украину для перезахоронения

Перезахоронение Евгения Коновальца. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

13 августа в Украину доставили прах полковника Армии Украинской Народной Республики, командира Сечевых Стрельцов и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. На родной земле его встретили с государственными и военными почестями. Останки украинского военного деятеля планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом 13 августа сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, передает Новини.LIVE.

«На родной земле полковника Евгения Коновальца встречали со всеми государственными и военными почестями», — написала Верещук.

Когда перезахоронят Евгения Коновальца

Государственная церемония перезахоронения первого председателя ОУН состоится после проведения церковных мероприятий. В ней планируют принять участие президент Украины Владимир Зеленский, представители правительства, парламента и военные.

Перезахоронение Евгения Коновальца. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Точную дату церемонии заранее не объявляли из соображений безопасности.

11 августа в Нидерландах на кладбище Кросвейк в Роттердаме провели эксгумацию останков Коновальца. После этого их подготовили к транспортировке в Украину.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец — полковник Армии Украинской Народной Республики, командир Сечевых Стрельцов, член Стрелецкого Совета, командующий Украинской военной организацией и первый председатель Организации украинских националистов.

Перезахоронение Евгения Коновальца. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Он погиб 23 мая 1938 года в Роттердаме в результате убийства, организованного советскими спецслужбами. Коновальца убил советский диверсант Павел Судоплатов, который передал ему взрывчатку, замаскированную под подарок.

После гибели Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Его могила имела статус временной, поскольку предполагалось, что в будущем украинского военного и политического деятеля перезахоронят на территории Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве почтили память волонтера Алексея Юкова, погибшего 5 августа в Донецкой области во время эксгумации тел погибших украинских военных. Юков более 25 лет занимался поиском, эксгумацией и возвращением тел погибших воинов и гражданских лиц их семьям.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине планируют создать Пантеон выдающихся украинцев. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал возвращение праха полковника Андрея Мельника началом этого проекта и подчеркнул, что мемориал должен стать символом борьбы Украины за свободу и независимость.