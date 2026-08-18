Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Перезахоронение Коновальца: Буданов принял участие в событии

Перезахоронение Коновальца: Буданов принял участие в событии

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 17:29
Буданов принял участие в перезахоронении Евгения Коновальца
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов принял участие в перезахоронении полковника Евгения Коновальца на родной земле. Его прах временно захоронен на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом сообщил Кирилл Буданов во вторник, 18 августа, передает Новини.LIVE.

Перезахоронение Евгения Коновальца

"Выдающийся воин и полководец, он любил Украину превыше всего и отдал жизнь в борьбе за ее свободу. Сегодня мы отдаем дань уважения его борьбе", — отметил Буданов.

Кирило Буданов
Перезахоронение Коновальца. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Перепоховання Євгена Коновальця в Україні
Перезахоронение Евгения Коновальца на Национальном военном мемориальном кладбище. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Прах Коновальца временно захоронили на Национальном военном мемориальном кладбище, а впоследствии его перезахоронят в Украинском национальном пантеоне.

Буданов і Зеленський
Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
null
Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении Евгения Коновальца. По его словам, жизнь Коновальца олицетворяет героический и в то же время трагический этап истории.

Читайте также:

Известно, что прах Коновальца вернули из Нидерландов. За пределами Украины прах полковника Армии УНР пробыл 88 лет.

украинцы Украина похороны Кирилл Буданов Евгений Коновалец
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации