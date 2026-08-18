Буданов принял участие в перезахоронении Евгения Коновальца

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов принял участие в перезахоронении полковника Евгения Коновальца на родной земле. Его прах временно захоронен на Национальном военном мемориальном кладбище.

Об этом сообщил Кирилл Буданов во вторник, 18 августа, передает Новини.LIVE.

Перезахоронение Евгения Коновальца

"Выдающийся воин и полководец, он любил Украину превыше всего и отдал жизнь в борьбе за ее свободу. Сегодня мы отдаем дань уважения его борьбе", — отметил Буданов.

Перезахоронение Коновальца. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Перезахоронение Евгения Коновальца на Национальном военном мемориальном кладбище. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Прах Коновальца временно захоронили на Национальном военном мемориальном кладбище, а впоследствии его перезахоронят в Украинском национальном пантеоне.

Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении Евгения Коновальца. По его словам, жизнь Коновальца олицетворяет героический и в то же время трагический этап истории.

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