Коли в Україні переводять годинники на літній час у 2026 році

Переведення годинників. Фото: freepik. Колаж: Новини.LIVE

Україна готується до чергового переходу на літній час, який відбудеться наприкінці березня 2026 року. Стрілки годинника доведеться змістити на годину вперед.

Про це інформує Новини.LIVE у середу, 11 березня.

Реклама

Читайте також:

Перехід на літній час — коли і як переводити годинники у 2026

Українці готуються до чергового переведення годинників на літній час. Попри попередні спроби скасувати сезонне переведення стрілок, відповідний закон досі не набув чинності, тож наприкінці березня громадяни знову змінять графік сну.

Перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч із суботи на неділю, 29 березня. О 03:00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину вперед.

Це означає, що цієї ночі українці спатимуть на годину менше. Більшість сучасних гаджетів — смартфони, комп’ютери та смартгодинники — змінять час автоматично. Механічні годинники доведеться налаштувати вручну.

Наступне повернення на зимовий час заплановане на 25 жовтня 2026 року.

Чому переведення годинників в Україні досі не скасували

У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який мав зробити зимовий час (GMT+2) постійним для всієї території України. Однак документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Через це сезонні зміни часу залишаються обов’язковими.

Чи шкодить переведення годинників і як підготуватися

Переведення годинників може тимчасово порушити біоритми та викликати втомлюваність, сонливість і зниження концентрації. Щоб зменшити стрес для організму, експерти радять:

За кілька днів до переходу лягати спати трохи раніше;

Зранку проводити більше часу на світлі, це допомагає "підлаштувати" внутрішній годинник;

Обмежити вживання кофеїну та алкоголю напередодні переведення часу;

Дотримуватися регулярного режиму харчування та фізичної активності.

Дотримання цих порад допоможе легше адаптуватися до літнього часу та уникнути надмірної втоми та стресу.

Раніше психіатр пояснював, як пережити переведення годинників без напруження для організму. За словами фахівця, найкращими ліками проти стресу є фізична активність.

Також ми інформували, що у світі дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Відтак, із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.

Як відомо, Польща виступила проти переведення годинників. Варшава хоче встановити один постійний час на території ЄС.