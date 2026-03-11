Видео
Україна
Видео

Перевод часов-2026 — будет ли Украина переходить на летнее время

Перевод часов-2026 — будет ли Украина переходить на летнее время

Дата публикации 11 марта 2026 15:05
Перевод часов на летнее время в Украине 2026 — когда и как переводить стрелки
Перевод часов. Фото: freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украина готовится к очередному переходу на летнее время, который состоится в конце марта 2026 года. Перевод часов немного сократит ночной сон, но позволит дольше наслаждаться светом днем.

Об этом информирует Новости.LIVE в среду, 11 марта.

Переход на летнее время — когда и как переводить часы в 2026 году

Украинцы готовятся к очередному переводу часов на летнее время. Несмотря на предыдущие попытки отменить сезонный перевод стрелок, соответствующий закон до сих пор не вступил в силу, поэтому в конце марта граждане снова изменят график сна.

Переход на летнее время в 2026 году состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта. В 03:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед.

Это означает, что этой ночью украинцы будут спать на час меньше. Большинство современных гаджетов — смартфоны, компьютеры и смарт-часы — изменят время автоматически. Механические часы придется настроить вручную.

Следующий возврат на зимнее время запланирован на 25 октября 2026 года.

Почему перевод часов в Украине до сих пор не отменили

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который должен был сделать зимнее время (GMT+2) постоянным для всей территории Украины. Однако документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским. Из-за этого сезонные изменения времени остаются обязательными.

Вредит ли перевод часов и как подготовиться

Перевод часов может временно нарушить биоритмы и вызвать утомляемость, сонливость и снижение концентрации. Чтобы уменьшить стресс для организма, эксперты советуют:

  • За несколько дней до перехода ложиться спать немного раньше;
  • Утром проводить больше времени на свету, это помогает "подстроить" внутренние часы;
  • Ограничить употребление кофеина и алкоголя накануне перевода времени;
  • Придерживаться регулярного режима питания и физической активности.

Соблюдение этих советов поможет легче адаптироваться к летнему времени и избежать чрезмерной усталости и стресса.

Ранее психиатр объяснял, как пережить перевод часов без напряжения для организма. По словам специалиста, лучшим лекарством против стресса является физическая активность.

Также мы информировали, что в мире все чаще страны отказываются от перевода часов. Следовательно, из 200 стран мира только 60 продолжают менять время дважды в год.

Как известно, Польша выступила против перевода часов. Варшава хочет установить одно постоянное время на территории ЕС.

