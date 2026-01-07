Зеленський заслухав доповідь Умєрова про переговори у Франції

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 7 січня, заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо роботи переговорної команди у Франції.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Переговори щодо миру

У Франції відбудеться чергова сесія перемовин із представниками США. Зеленський зауважив, що вона вже третя за два дні.

Україна розраховує, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни. Йдеться про Запорізьку атомну електростанцію та території.

Глава держави доручив переговорній команді обговорити можливі формати зустрічей на рівні лідерів між Україною, іншими державами Європи та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів — чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди. Україну сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов розповів про перемовини у Парижі, які спрямовані на досягнення миру.

А за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву щодо розміщення німецьких військ біля України.