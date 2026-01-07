Відео
Переговори у Франції щодо миру — Умєров доповів Зеленському

Переговори у Франції щодо миру — Умєров доповів Зеленському

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 12:23
Зеленський заслухав доповідь Умєрова про переговори у Франції
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 7 січня, заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова щодо роботи переговорної команди у Франції.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Переговори щодо миру

У Франції відбудеться чергова сесія перемовин із представниками США. Зеленський зауважив, що вона вже третя за два дні.

Україна розраховує, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни. Йдеться про Запорізьку атомну електростанцію та території. 

Глава держави доручив переговорній команді обговорити можливі формати зустрічей на рівні лідерів між Україною, іншими державами Європи та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів — чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди. Україну сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов розповів про перемовини у Парижі, які спрямовані на досягнення миру.

А за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву щодо розміщення німецьких військ біля України.

Володимир Зеленський Франція переговори Україна Рустем Умєров мирні переговори
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
