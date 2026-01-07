Видео
Главная Новости дня Переговоры во Франции по миру — Умеров доложил Зеленскому

Переговоры во Франции по миру — Умеров доложил Зеленскому

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 12:23
Зеленский заслушал доклад Умерова о переговорах во Франции
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 7 января, заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о работе переговорной команды во Франции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Переговоры по миру

Во Франции состоится очередная сессия переговоров с представителями США. Зеленский отметил, что она уже третья за два дня.

Украина рассчитывает, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны. Речь идет о Запорожской атомной электростанции и территории.

Глава государства поручил переговорной команде обсудить возможные форматы встреч на уровне лидеров между Украиной, другими государствами Европы и США.

"Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой для мира. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров — обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну. По итогам этого дня ожидаю подробный доклад от нашей переговорной команды. Украину сегодня будут представлять на встречах Рустем Умеров, Андрей Гнатов, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Александр Бевз", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал о переговорах в Париже, которые направлены на достижение мира.

А по итогам встречи "Коалиции желающих" канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о размещении немецких войск возле Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
