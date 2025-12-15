Переговори між Україною — новий раунд відбудеться 20 та 21 грудня

Володимир Зеленський та Стів Віткофф. Фото: Reuters

Наступний раунд переговорів України та США відбудеться вже цих вихідних, 20 та 21 грудня, у Майямі за участю Дональда Трампа, Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа. На зустрічі також працюватимуть військові експерти та робочі групи.

Про це повідомляє видання Аxios у понеділок, 15 грудня.

Переговори між Україною та США

Основною метою стане детальна підготовка карти та проєкту угоди, яку згодом можна буде представити Росії.

Американські посадовці наголошують, що приблизно 90% питань між США та Україною вже вирішені, проте залишаються технічні моменти, зокрема щодо контролю над частинами Донбасу.

Попередні пропозиції США передбачають перетворення близько 14% території на демілітаризовану "вільну економічну зону".

Нагадаємо, що у США вважає, що фінальне рішення щодо питань територій у межах можливих домовленостей залишатиметься за Україною.

А після попереднього раунду перемовин спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що він зафіксував прогрес у переговорах щодо війни в Україні.