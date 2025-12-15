Видео
Главная Новости дня Переговоры между Украиной — в СМИ анонсировали новый раунд

Переговоры между Украиной — в СМИ анонсировали новый раунд

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 21:25
Переговоры между Украиной - новый раунд состоится 20 и 21 декабря
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Следующий раунд переговоров Украины и США состоится уже в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Майями с участием Дональда Трампа, Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. На встрече также будут работать военные эксперты и рабочие группы.

Об этом сообщает издание Ахіоѕ в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Переговоры между Украиной и США

Основной целью станет детальная подготовка карты и проекта соглашения, которое впоследствии можно будет представить России.

Американские чиновники отмечают, что примерно 90% вопросов между США и Украиной уже решены, однако остаются технические моменты, в частности по контролю над частями Донбасса.

Предварительные предложения США предусматривают превращение около 14% территории в демилитаризованную "свободную экономическую зону". Зеленский настаивает, что любые территориальные уступки могут быть согласованы только украинским народом, возможно через референдум.

Напомним, что в США считают, что финальное решение по вопросам территорий в рамках возможных договоренностей будет оставаться за Украиной.

А после предыдущего раунда переговоров спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что он зафиксировал прогресс в переговорах по войне в Украине.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
