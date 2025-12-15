Остаточне рішення щодо території буде за Україною - Reuters

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США заявили, що остаточне рішення щодо територіальних питань у межах можливих домовленостей залишатиметься за Україною. Позиція Вашингтона полягає у повазі до суверенного вибору Києва.

Про це повідомляє Іndependent у понеділок, 15 грудня.

Теріторіальне питання у війні в Україні

Як повідомили джерела видання, американський лідер Дональд Трамп зосереджений на завданні зупинити подальше просування російських військ у західному напрямку.

"Гарантії безпеки є "головним фокусом" сьогоднішніх переговорів. Вони були "дуже специфічною, відчутною розмовою" про те, як "стримувати" і "карати" будь-які "подальші вторгнення" Росії", — заявив один з представників США.

У Вашингтоні також вважають, що Росія може погодитися на надання певних безпекових гарантій у межах фінальної угоди.

Крім того, зазначається, що Трамп переконаний у можливості змусити Росію прийняти гарантії безпеки, подібні за змістом до п’ятої статті НАТО, яка передбачає колективний захист у разі агресії.

"Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати дійсно, дуже сильні гарантії. Стаття П'ята, як і дуже, дуже сильний стримуючий фактор", — додали співрозмовники видання.

Нагадаємо, що 14 грудня у Німеччині пройшли перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та представниками команди президента США Дональда Трампа. У рамках зустрічі український лідер запропонував відмовитися від прагнення країни до НАТО, але в обмін на гарантії.

Вже після цього раунду переговорів спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що було досягнуто значного прогресу щодо війни в Україні.