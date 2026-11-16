Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що Україна має розробити нову схему голосування, яка дозволить народним депутатам працювати незалежно від того, де вони перебувають. Такий крок потрібен, щоб парламент функціонував, навіть якщо Росія зруйнує будівлю Верховної Ради.

Про це голова парламенту заявив під час брифінгу із президенткою Європейського парламенту Робертом Мецолою в понеділок, 16 листопада, у Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Загроза удару по Верховній Раді

Руслан Стефанчук заявив, що постійні удари по Києву впливають і на роботу українського парламенту. Попри це, депутати продовжують працювати. Зокрема, упродовж минулого тижня вони ухвалили 12 актів, які важливі для євроінтеграції України.

Під час розмови з Робертою Мецолою Руслан Стефанчук зазначив, що потрібно розробити окрему схему для голосування. В укриттях є необхідні умови — парламентарі можуть спускатися туди під час повітряних тривог. Працювати там теж можна.

"Ніхто не виключає той факт, що колись Росія може зруйнувати і будівлю парламенту. Тоді постане питання про те, що потрібно мати систему, яка все рівно забезпечить голосування народних депутатів", — заявив голова Верховної Ради.

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На його думку, парламенту потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв.

Раніше журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомляла, що голова парламенту Руслан Стефанчук розповів про створення державного шрифту. Нове графічне рішення використовуватимуть для офіційних документів. Шрифт назвали "Законом".

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Верховної Ради України Руслана Стефанчука писав, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос високо оцінила роботу українського парламенту. За її словами, Верховна Рада під час війни працює надзвичайно ефективно. Жоден європейський парламент не функціонує в таких умовах.