Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что Украина должна разработать новую схему голосования, которая позволит народным депутатам работать независимо от того, где они находятся. Такой шаг необходим для того, чтобы парламент продолжал функционировать, даже если Россия разрушит здание Верховной Рады.

Об этом глава парламента заявил во время брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой в понедельник, 16 ноября, в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Угроза удара по Верховной Раде

Руслан Стефанчук заявил, что постоянные удары по Киеву влияют и на работу украинского парламента. Несмотря на это, депутаты продолжают работать. В частности, на прошлой неделе они приняли 12 актов, которые важны для евроинтеграции Украины.

Во время беседы с Робертой Метсолой Руслан Стефанчук отметил, что необходимо разработать отдельную схему для голосования. В укрытиях есть необходимые условия — парламентарии могут спускаться туда во время воздушных тревог. Работать там тоже можно.

"Никто не исключает того, что когда-нибудь Россия может разрушить и здание парламента. Тогда встанет вопрос о том, что нужно иметь систему, которая в любом случае обеспечит голосование народных депутатов", — заявил председатель Верховной Рады.

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По его мнению, парламенту нужно готовиться к любым сценариям.

Ранее журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщала, что председатель парламента Руслан Стефанчук рассказал о создании государственного шрифта. Новое графическое решение будут использовать для официальных документов. Шрифт назвали "Законом".

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука писали, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос высоко оценила работу украинского парламента. По ее словам, Верховная Рада во время войны работает чрезвычайно эффективно. Ни один европейский парламент не функционирует в таких условиях.