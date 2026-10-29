В Україні представили новий державний шрифт Закон

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в Україні представили новий державний шрифт під назвою "Закон". Відомо, що його розробили для офіційних документів з опорою на українські графічні традиції.

Про це повідомив Руслан Стефанчук, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Новий державний шрифт України

"Держава має власні символи – герб, прапор, гімн. Але чи замислювалися ми, що навіть написане слово "Україна" має своє графічне обличчя? Ми бачимо його на державних документах, відзнаках, фасадах установ, у нашій офіційній комунікації. І довгий час навіть не ставили собі запитання — а хто створив шрифти, якими ми представляємо українську державу?" — зазначив Стефанчук.

Український національний шрифт "Закон". Фото: Мінкульт

За його словами, серед тих шрифтів, що набули поширення в українському публічному просторі, зокрема, є "Іжиця" російського походження.

Голова ВРУ заявив, що сьогодні Україна не лише повертає історичні назви та очищує публічний простір від символів імперії, а й переосмислює те, як представляє себе, культуру, інституції.

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"І тут виникає цілком закономірне запитання — чому б державі з такою багатою традицією власної графіки, книжкового мистецтва та дизайну не створити сучасний шрифт для офіційних документів, який спирався б саме на українську графічну традицію? Сьогодні ми представляємо таке рішення – український шрифт "Закон", — заявив він.

Стефанчук пояснив, що це не просто новий набір графічних знаків, оскільки у ньому поєднується мистецька спадщина, сучасна українська дизайнерська школа та потреби держави.

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову, у якій закликала міжнародну спільноту не визнавати підсумки виборів до Державної думи РФ дев’ятого скликання. Голосування не відповідало демократичним принципам, а його результати не можуть слугувати підставою для легітимізації російської влади. Крім того, Україна закликала відмовитися від визнання результатів голосування на тимчасово окупованих територіях.

А 28 жовтня народні депутати підтримали в першому читанні проєкт державного бюджету України на 2027 рік. За ухвалення документа проголосували 239 парламентарів.